Pity Álvarez dice gracias y chau

Este sábado, a partir de las 20, el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito recibirá a la emblemática banda de rock Viejas Locas que, liderada por Cristian Pity Álvarez, se encuentra en pleno proceso de transformación. Farolitos, la banda rosarina, será la encargada de abrir la noche y calentar el escenario. Los organizadores anunciaron un amplio y minucioso operativo de seguridad que comenzará en las primeras horas de la tarde.

El concierto, que será al aire libre y contará con los locales de Cielo Razzo como teloneros, realizará un repaso por sus principales discos, entre los que se encuentran Viejas Locas (1995), Hermanos de sangre (1997), Especial (1999) y su último trabajo, Contra la pared (2011).

Según se supo, la banda, que nació en los 90, se está reconfigurando, incorporando a sus filas a músicos provenientes del under.

Viejas Locas, que comenzó su camino en un recreo en el Comercial Nº 2 de Villa Lugano, con la simple idea de ser una banda de amigos como pasatiempo, forma hoy parte de la historia grande del rock argentino.

En octubre del año pasado, El Pity llegó a Rosario en el marco de una gira despedida de Viejas Locas, un periplo que el músico aseguró llevar adelante para “decir gracias” a sus fans en cada una de las ciudades que lo recibieron a lo largo de estos años.

“Son 25 años de carrera de Cristian Álvarez, mal que mal, estoy en Viejas Locas ahora. Tocar en Intoxicados fue magnífico, fue lo más lindo que me pasó en la vida, toqué el cielo y el infierno ahí; entonces volví a Viejas Locas que es sólo rock and roll. Despido Viejas Locas porque soy el primero y el último de Viejas Locas, los que pasaron por ahí no están, entonces por prestigio del nombre, porque firmo Viejas Locas desde que tengo 12 años, quiero decir basta; Viejas Locas tuvo su ciclo hasta ahora. Nos vamos a despedir de todos los lugares en los que nos aceptaron porque creo que eso es lo que le debo a la gente. Viejas Locas va a ir por toda la Argentina a decir «gracias» y «chau, nos vamos»”, aseguró El Pity a El ciudadano antes del show que brindó en Rosario en octubre de 2015 y que este sábado tendrá una despedida de alto voltaje con repertorio a medida.

Ni latas ni botellas

La zona del Parque Urquiza se verá trastocada ya que, hasta allí, llegarán unos cinco mil fanáticos de la banda que lidera Pity Álvarez. Para organizar a la multitud, la producción del show dispuso un importante operativo que contará con la presencia de un centenar de agentes de seguridad. La apertura del predio será a partir de las 20, con entrada en mano. Se ingresará por la avenida Diario la Capital. La entrega de tickets en los puntos de ventas se cortará a las 13 y desde las 16 se realizará en boletería del Anfiteatro. Desde la organización, se pide a los asistentes que se abstengan de llegar al predio con “latas, botellas de vidrio, bebidas alcohólicas, mástiles, banderas y todo elemento considerado contundente”.