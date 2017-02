“Perspectiva” para detener la malicia en internet

Moderación digital. Google lanzó Perspectiva, una herramienta informática basada en la inteligencia artificial que ayudará a los medios a moderar automáticamente los comentarios en línea, bloqueando los mensajes maliciosos de los trolls, anunció el gigante informático estadounidense.

Esta API (interfaz informática), propuesta gratuitamente, permite a los editores crear programas que detectarán los mensajes tóxicos antes de su publicación, determinando ellos mismos “el umbral de tolerancia”, señalaron desde la empresa.

Perspectiva está siendo probado por varios medios masivos como The New York Times, The Guardian y Wikipedia, con un aprendizaje automático a partir de mensajes juzgados provocadores o fuera de tema por parte de moderadores humanos.

El objetivo es facilitar la tarea a los equipos de moderadores, a menudo desbordados por el flujo de comentarios injuriosos y provocadores que impiden mantener conversaciones en condiciones normales, algo que llevó a muchos diarios y portales a cerrar sus páginas de comentarios.

“Los medios quieren alentar las conversaciones sobre sus contenidos pero detectar entre millones de comentarios aquellos que las sabotean cuesta mucho tiempo, trabajo y dinero”, señaló en el blog de Google Jared Cohen, presidente de Jigsaw, quien es uno de los que construyó la herramienta.

El programa está disponible para los medios miembros de la Iniciativa Digital de Noticias de Google, pero también para las plataformas de redes sociales como YouTube, Twitter y Facebook.

En la misma línea, Twitter anunció a principios de mes que iba a actuar contra los mensajes abusivos, a menudo anónimos, permitiendo identificar a sus autores e impidiéndoles crear nuevas cuentas.

Google, Facebook, Twitter y Microsoft firmaron el año pasado un “código de buena conducta” con la Comisión Europea, por el que se comprometieron a examinar en un plazo de 24 horas la mayoría de contenidos injuriosos señalados por los usuarios y suprimirlos en caso necesario.

Como sea, Perspectiva aún está en fase de pruebas y experimentación y muy “lejos de ser perfecta”, remarcó Cohen.

Además, por el momento, la tecnología sólo funciona en inglés, pero las empresas desean expandir la herramienta a otros idiomas.

En este sentido, el español es el próximo que las companías tienen en carpeta para incorporar.