Nuevo plantel canalla: la decisión es de Montero

Paolo Montero no tiene apuro. El técnico Canalla entiende que antes de hablar oficialmente de renovaciones de contrato y posible llegada de refuerzos, debe saber si Central jugará o no la Copa Sudamericana. Ese punto parece condicionante, al menos desde la visión del entrenador uruguayo, respecto del armado del plantel para lo que viene.

Pero, además, Montero ya decidió que será el encargado de hablar cara a cara con cada uno de los futbolistas que finalice su vínculo el próximo 30 de junio para hacerle saber si seguirá o no en el club.

“Circulan muchas versiones, pero recién la semana que viene voy a empezar a conversar sinceramente por el tema refuerzos, ahí ya se debería definir si podremos clasificar para jugar la Copa”, dijo Montero sobre el tema que hoy capta la atención del Mundo Central.

—¿Te parece que la clasificación del equipo a la Sudamericana se va a resolver antes de la última fecha?

—Pienso que nuestra tabla se tiene que definir en estos dos partidos que vienen, ante Banfield y Talleres. Ojalá lleguemos al partido con San Martín de San Juan ya clasificados para jugar la Sudamericana. Sabiendo que estamos adentro se va a hacer mucho más fácil para hablar con los jugadores, tanto con los que terminan sus contratos y no seguirán, como con los que nos interesa sumar como refuerzos.

—¿Vas a charlar cara a cara con los que finalizan vínculo y no están en tus planes para lo que viene?

—Sí. Como les dije a los dirigentes, me voy a hacer cargo yo por una cuestión de respeto y por cómo se han brindado en estos meses que estuve al frente.

—¿Te parece injusto que te toque resolver este tema?

—El tema es que yo no los traje, y ahora les tengo que decir a alguno que no está capacitado para jugar, por eso me parece injusto. En ese sentido, en este último tiempo les dije a todos que se rompan el alma. Y hubo jugadores que no fueron citados por cuatro meses y terminaron como titulares. Por ahí uno que hace un mes estaba afuera, tal vez ahora lo veo y tiene chances de renovar contrato.

—Entonces, ¿no hablaste con nadie todavía?

—No. Con Mauro (Cetto) hemos hablado ayer (por el jueves) de algunos nombres. Pero en estos momentos no me parece justo tirar nombres cuándo todavía no terminó el torneo. Mucho menos por cómo se están brindando los jugadores con el cuerpo técnico. Me gustaría decírselos a algunos en la cara.

—¿Te referís a los que se les terminan el contrato el 30 de junio?

—Exactamente. Y es difícil. Pero creo que tengo que hacerlo. Pongo como ejemplo la situación de Menosse. Con lo que se brindó en estos partidos, ¿a vos te parece que yo no le hable si no lo quisiera? Por cómo respondió en el Clásico, y por cómo viene jugando, si tomo la decisión de que no siga, no sería justo que yo no le diga la verdad a él.

“Con Mauro Cetto hablamos todo el día”

Hace unos días, la dirigencia auriazul presentó a Mauro Cetto como Director Deportivo del club. El Colo, que ya está en funciones, mantuvo contactos con Montero para ir coordinando las pautas de trabajo de cara a lo que viene: el mercado de pases.

—En cuanto al tema refuerzos, ¿el encargado será Mauro Cetto o vos?

—Ahora con Mauro estamos todo el día hablando. A los que se les termina el contrato y nos lo queramos, los hablo yo. Pero las contrataciones no. Si llamo a algún jugador será en combinación con Mauro para no pisarnos.

—¿Ya tenés definidos los puestos a reforzar?

—Decir eso es lo mismo que dar nombres. Hay que ver cuál es la decisión de los dirigentes, si venden a alguno, o se va alguno. La otra vez tuvimos un almuerzo, y habíamos quedado de no decir nada para volver a hablar del tema después de jugar con Banfield o Talleres. Y esa es la idea porque todavía no se logró el objetivo, y no nos podemos distraer. No podemos pensar en otra cosa que no sea clasificar. Yo no me miento. Si vos querés buscar jugadores de categoría, no hay que mentirse. Central es un equipo importante, que llena el estadio, pero el jugador de prestigio busca jugar una Copa. Yo quiero que vengan jugadores de jerarquía, pero van a venir si hay alguna Copa o algún torneo internacional. Queremos que Central esté en los planes A o B de los jugadores de prestigio.

Jugar la Copa condiciona

Para el uruguayo Paolo Montero, la clasificación de Central para jugar la próxima edición de la Sudamericana, será condicionante para el armado del plantel de cara a lo que viene.

Es que el director técnico entiende que la seducción desde lo deportivo es tanto o más importante que lo económico. En particular, a la hora de tratar de contratar a jugadores de jerarquía.

—¿Cómo te toma el desafío de armar tu equipo? ¿Te gusta?

—Nos gusta porque es una responsabilidad importante. No le escapamos a esa responsabilidad y creo que vamos a tener unas lindas vacaciones, en las que tendremos que ir analizando y tratar de aprovechar situaciones. Si llegamos a clasificar para jugar la Sudamericana, habrá que llamar por teléfono a jugadores importantes. Después. La idea es contar con dos futbolistas por puesto, eso sería lo ideal.

—¿La idea es esperar a clasificar a la Copa antes de llamar a jugadores importantes o no es así?

—Todo el mundo sabe la importancia de Central y del acompañamiento que tiene, que es espectacular. Pero hay ciertos jugadores, con mucho prestigio, que no son hinchas del club y prefieren buscar otros equipos que ya están clasificados para jugar en la Copa.

—¿Te parece que el tema de la Copa Sudamericana va a ser un condicionante tan importante?

—Obvio que te condiciona, es fundamental. Por eso, la desesperación es entrar a la Copa. Además, es uno de los objetivos que desde un principio te vienen marcando los dirigentes. Este año por suerte nos fue bien. Pero somos conscientes de que la aspiración para la temporada que viene va a ser otra, y es justo que así sea. Cuando vinimos sabíamos que el equipo estaba en el puesto número 23 de la tabla, y que era difícil recuperar terreno y clasificar a la Copa. Pero ya el año que viene arrancamos todos de cero.

TRAS LOS PASOS DE VECCHIO

Tal como adelantó este diario, la posible llegada de Emiliano Vecchio como refuerzo se va encaminando. Por estas horas, el agente del volante, Sergio Lami, viaja a San Pablo para charlar con dirigentes de Santos. La intención de Lami es la de conseguir una cesión a préstamo por un año de Vecchio, sin cargo para Central. Este punto será vital para que esta negociación avance. Además, en cuanto a posibles refuerzos, en las últimas horas fue ofrecido el ex Canalla Tomás Costa. El volante de 32 años viene de jugar en Peñarol.