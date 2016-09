Nicolás Sánchez: “Tuvimos un comienzo muy malo”

El apertura de Los Pumas Nicolás Sánchez reconoció hoy que el equipo quedó muy golpeado anímicamente tras los tres tries sufridos en el inicio y no pudo revertir la situación más allá de mejorar un poco de ahí hasta el final del partido, que hoy perdió frente a Australia por 36-20 en Perth.

“Tuvimos un comienzo muy malo y ya no pudimos dar vuelta el partido. Fueron 15 o 20 minutos en los que ellos nos marcaron tres tries, más por errores nuestros que por otra cosa. Y contra estas potencias es muy difícil revertir una situación así”, señaló el tucumano. Y agregó: “Cometimos muchos errores de manejo que nos impidieron tener ataques más profundos. En los 20 minutos finales del primer tiempo tuvimos la pelota pero no los pudimos quebrar y debimos conformarnos con sumar penales”.

Finalmente amplió: “Hay que analizar los errores y seguir trabajando porque quedan dos partidos muy duros, uno en Argentina ante Nueva Zelanda y otro ante Australia en Londres, y queremos cerrar el torneo de la mejora manera”.

Comentarios