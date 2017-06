Narcotráfico, inseguridad, política y algo de farándula  

Mirtha Legrand pasó por Rosario, cenó el sábado y almorzó el domingo en el quinto piso de Puerto Norte Hotel Design. Fue la primera vez que la diva de los almuerzos realizó sus ya tradicionales programas del fin de semana fuera de Capital Federal y Mar del Plata. Según adelantó su nieto Nacho Viale, los programas en Rosario forman parte de un proyecto de especiales de los almuerzos con los que intentarán recorrer distintos puntos del país. “Empezamos por Rosario porque mi abuela vivió muchos años en la ciudad y quería hacer un homenaje por el Día de la Bandera”, dijo el productor del envío.

Entre los invitados estuvieron, el sábado por la noche, el Gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz, y ayer al mediodía, la Intendenta de la ciudad Mónica Fein. A ambos, Mirtha los interpeló sobre narcotráfico e inseguridad, así como también los pormenores del polémico acto por el Día de la Bandera y el cierre de listas para las próximas elecciones.

También estuvieron Marcela Tinayre (el sábado), hija de Legrand, y a modo de “representantes” del periodismo local, aunque hace años que viven en Buenos Aires, Luis Novaresio (el sábado) y Luciana Geuna (ayer al mediodía), ambos recientes ganadores del premio Martín Fierro por su labor periodística en televisión.

El historiador Daniel Balmaceda, la animadora infantil Laura “Panam” Franco, la bailarina, mediática y empresario Marixa Balli y el actor Nazareno Casero, también dijeron presente en el envío de ayer, mientras que la lista del sábado la completó la periodista devenida en mediática, Nancy Pazos.

“El índice de inseguridad está bajando notablemente”, dijo el gobernador de la provincia, quien adelantó: “En dos o tres años vamos a estar igual o mejor que la media nacional en seguridad”. Cuando la conductora puntualizó la pregunta en el narcotráfico, el gobernador apuntó: “Durante la etapa anterior hubo una falta de atención al narcotráfico. Desde que este gobierno nacional ha tomado más seriamente el tema, vimos que el problema está en todos lados”.

“Estamos mejorando mucho, bajando notablemente los índices de inseguridad”, dijo Lifschitz quien también habló sobre la candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Se venía preparando”, dijo. Y continuó: “A veces siento que volvemos siempre al pasado, que en vez de apostar al futuro y que aparezcan nuevos dirigentes, nuevos debates o propuestas, volvemos a disputar con viejos referentes que se reciclan y aparecen nuevamente”.

En el marco de su charla con la diva, el gobernador también expresó: “Mucha gente votó a Macri por hartazgo, pero este gobierno tampoco está convenciendo”.

Un domingo en Rosario

Mónica Fein, quien participó del almuerzo de ayer junto a Mirtha Legrand, hizo referencia al acto del Día de la Bandera. “El acto oficial fue un poco acotado por la seguridad del presidente. Pero a la tarde hubo una fiesta con 100 mil personas y la gente lo disfrutó mucho”, apuntó Fein.

Cuando Legrand hizo referencia a “la cantidad de muertos que ha habido últimamente” en la ciudad, Fein contestó: “Creo que hoy la sociedad argentina tiene un problema de violencia muy fuerte. Rosario tuvo un pico de violencia con bandas muy conocidas que hoy, por acción de la Justicia, están en un proceso judicial y en una pelea cuerpo a cuerpo para bajar esa violencia. El gobierno anterior planteo que la violencia era sólo en Rosario, yo creo que los rosarinos asumimos el desafío pero planteamos que es un problema nacional. El narcotráfico no elige una ciudad, está en todo el país. Las ciudades puerto y con rutas nacionales tienen un desafío mayor por delante”.

Otro de los temas referidos a la política local que se tocó ayer al mediodía fue el del endeudamiento pedido por Fein en el Concejo Municipal y ahora al Gobierno Nacional. “Estamos haciendo cloacas en 35 barrios pero queríamos ir más rápido. Queríamos hacer pavimento; más cosas. Pero no. Se pudo endeudar Córdoba, se pudo endeudar Buenos Aires, pero a Rosario no le dieron esa posibilidad”, dijo la intendenta quien aseguró que había pedido una entrevista con el presidente Macri, pero que se reunirá finalmente con el ministro Rogelio Frigerio.

En la mesa salió también el tema del casamiento de Lionel Messi del próximo viernes, sin duda el tema de la semana en la ciudad. Mirtha lamentó no haber sido invitada a la ceremonia y destacó el trabajo del futbolista a partir de su fundación. La intendenta aportó el hecho de que muchos profesionales de la salud de la ciudad pudieron acceder a capacitaciones en España gracias al trabajo que realiza la Fundación de Lionel Messi. “Los rosarinos aman rosario”, dijo Fein a modo de explicación de porqué la mayor estrella del fútbol mundial eligió a Rosario para sellar su amor con Antonella Roccuzzo. “Además se conocieron acá”, recordó Mirtha con su habitual estilo de “aportar” a la charla.

Entre los temas más destacados del almuerzo de ayer, también estuvo el escándalo de La Salada, que tuvo en el ojo de la tormenta a Marixa Balli. La actriz y conductora tiene un puesto en esa feria, espacio que volvió a las noticias a partir de la detención de Jorge Castillo, conocido como El Rey de La Salada. “Castillo me parece una persona inteligente. No creo que haya llegado a donde llegó, haciendo todo en negro”, dijo Balli. “Creo que agarraron desprevenido a Castillo con este allanamiento; se trabajó bien”, apuntó a su tiempo la rosarina Luciana Geuna.

“Yo estoy en blanco desde el 2005, pago mis impuestos, todo correcto”, retrucó Balli quien con tono irónico lanzó: “Pensé que después de que entré a La Salada no me ibas a invitar más a tu mesa, Mirtha”. La presencia de la ex vedette fue también una excusa para recordar la figura de Rodrigo Bueno, con el que tuvo un mediático romance en los años 90, a 17 años de la muerte del cuartetero cordobés. “La canción «Fuego y pasión» me la escribió a mí”, dijo. Y agregó: “Con Rodrigo Bueno era una relación explosiva”.

En otro momento de la charla, y volviendo a Rosario, Legrand, que acaparó como es habitual el protagonismo de cada diálogo, expresó: “Aquí descubrí que quería ser famosa”. Acto seguido, la actriz y conductora, confirmó su regreso a la ciudad para el próximo 2 de octubre, día en que tendrá lugar una nueva edición de los Premios Magazine, que entrega el periodista Carlos Bermejo, una gala de la que Legrand es la invitada de honor desde hace muchos años.