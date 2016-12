Ñandú 7 se alista para el República

El Seven de Gimnasia y Esgrima ya pasó y el seleccionado de juego reducido de la Unión de Rugby de Rosario tuvo su bautismo de fuego con cuatro partidos. El combinado que dirigen Pablo Colacrai y Guillermo Blanco tiene por delante el principal objetivo: el Seven de la República en Paraná del próximo fin de semana.

Rosario 7 empató con Tierra del Fuego (12-12) y cayó con Entre Ríos (5-24) en el primer día de actividad en el Parque Independencia. Al día siguiente se impuso en sus dos presentaciones sobre Santa Fe (33-12) y Uruguay (33-7).

“El balance del Seven de Gimnasia fue de dos días muy diferentes. El viernes fue malo, en el partido con Tierra del Fuego no nos salieron ninguna de las cosas que habíamos planificado, y después en el segundo partido con Entre Ríos, apareció un poco del juego que pretendemos, pero tuvimos una definición prácticamente nula lo que nos llevó a perder el partido, también tuvimos errores en defensa. En cambio, el sábado fue totalmente diferente, hablamos mucho con los chicos, vimos videos sobre los partidos del día anterior, cambió la actitud, el juego y cambió todo para bien. Jugamos dos buenos partidos con Santa Fe y Uruguay, ganamos ambos, terminamos con el ánimo bastante arriba, porque pudimos revertir la actuación del viernes”, expresó Blanco. Ya pensando en el República el coach del Ñandú 7 agregó: “Los objetivos para la semana es ir puliendo las detalles tácticos del equipo y no mucho más. Y definir la lista de doce jugadores que va ir al Seven de la República. Hoy estamos trabajando con trece jugadores, con lo cual uno solo se va a quedar afuera”.

El preseleccionado de Rosario 7 lo componen: Facundo Forquera, Pablo Escalante y Facundo Columba (Universitario); Roy Lura y Julián González (Logaritmo); Fidel Larrivey, José Forlla y Franco Tirabasso (Gimnasia y Esgrima); Patricio Rodríguez Vidal, Juan Ignacio Araujo y Emiliano Narvaja, Tomás David y Rodrigo Santiago (Duendes).

El seleccionado entrenó anoche en las instalaciones de GER, hoy a las 20 lo hará en Duendes, y al finalizar la práctica podría definirse el plantel de 12 jugadores. En tanto, el jueves la práctica será a las 18 en Plaza Jewell y luego viajará a Paraná.

El seleccionado de Rosario participará en la Zona 2, debutando el viernes a las 16 ante Córdoba. El segundo rival será Santa Fe, a las 17.40, mientras que cerrará la primera jornada enfrentando a San Juan, a 20.20.

Jockey de Córdoba campeón

Campeón con acento cordobés. Jockey Club de Córdoba se coronó en el Seven Invitación Miguel Ángel Senatore al derrotar a Córdoba Athletic en la final por 24 a 14. En tanto, el equipo rosarino que más lejos llegó fue Atlético del Rosario, que cayó en semifinales con quien luego levantaría la Copa.

El hípico cordobés goleó en el debut el día viernes a Peumayén B por 59 a 0; el segundo día en el primer turno Jockey (Córdoba) le ganó con comodidad a Uni (SF) 43 a 0 y cerró la etapa de grupos ante Plaza a quien derrotó 26 a 12.

En semifinales, los cordobeses ratificaron su poderío y nuevamente superaron a Plaza por 24 a 14, y en la definición los rojiblancos lograron imponerse a Córdoba Athletic por 24 a 14 y quedarse con el título del Seven Invitación Miguel Ángel Senatore que organiza GER. Los grupos los integraron: Zona A: Atlético del Rosario, Universitario (SF), Jockey (C) y Peumayén B. Zona B: Crar, Peumayén A, Gimnasia y Esgrima B y Tala. Zona C: Gimnasia y Esgrima A, Estudiantes (Paraná), Caranchos y Córdoba Athletic.