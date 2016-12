Murió Greg Lake, músico histórico del rock progresivo

Greg Lake, músico británico que formó parte de las primera formación de la banda seminal de rock progresivo King Crimson y que más tarde formaría los también influyentes Emerson Lake and Palmer, falleció ayer a causa de un cáncer a los 69 años.

Lake contribuyó al rock aportando influencias de música clásica, extensas piezas y virtuosismo en la instrumentación, hasta que a fines de los 70 la popularidad del rock sinfónico y progresivo decayó.

Su manager, Stewart Young, anunció la muerte en el Facebook oficial del músico, en un comunicado que dice que Lake murió el miércoles luego de “una tozuda lucha contra el cáncer”.

Nacido en el pueblo costero de Poole, en el sur de Inglaterra, en 1947, Lake fundó King Crimson junto con el guitarrista Robert Fripp a fines de los 60. La banda fue pionera del ambicioso género conocido como rock progresivo. Fue bajista y cantante en el clásico “In the Court of the Crimson King”, primer disco de King Crimson, piedra angular del género progresivo.

En 1970 formó ELP junto con el tecladista Keith Emerson y el baterista Carl Palmer. Con Lake como vocalista y guitarrista, la banda impresionó sobremanera al público en el mítico festival Isle of Wight. La grilla también incluía artistas como Jimi Hendrix y The Who.

La banda lanzó discos que llegaron a la categoría de platino; incluían canciones épicas que superaban los 10 minutos, influencias de música clásica y un pomposo simbolismo. Las giras de la banda se caracterizaban por sus elaborados shows de luces con una puesta en escena teatral.

Su primer disco en vivo, “Pictures at an Exhibition”, de 1972, es una interpretación del compositor ruso de música clásica Modest Mussorgsky, y alcanzó el puesto 10º en ventas en Estados Unidos e Inglaterra, un hito del género que hoy día resulta increíble.

“Tarkus”, segundo larga duración de la banda, contiene una canción de 20 minutos que cuenta la historia de la criatura que le da nombre al disco, un fantástico armadillo con forma de tanque de guerra. “Brain Salad Surgery”, de 1973, incluye una pieza de 30 minutos llamada “Karn Evil 9”, que con sintetizadores Moog y una letra en clave relato (“Bienvenidos, amigos, al espectáculo sin fin”), crea una atmósfera de misterio.

Emerson Lake and Palmer vendió millones de copias, al igual que bandas como Yes y The Moody Blues, pero a fines de los 70 su popularidad cayó fuertemente con el advenimiento del punk rock y el hastío del público. Fueron criticados por su exceso de virtuosismo y pomposidad. Eran los tiempos del “hágalo usted mismo”.

Keith Emerson se suicidó en marzo de este año en California. Carl Palmer, el único miembro vivo de la banda, dijo: “La inmensa voz de Greg y su habilidad como músico serán recordadas por todo aquel que conoció su obra”.