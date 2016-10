Matos y Scocco, en carrera para el duelo ante San Lorenzo

Newell’s volvió a los entrenamientos tras la victoria ante Central con un lógico clima de alegría, aunque más allá del buen ánimo que provoca el triunfo, ya está enfocado en el partido ante San Lorenzo del próximo domingo a las 16 con arbitraje de Fernando Espinosa.

En este retorno al trabajo, las principales dudas de cara al cotejo ante el Ciclón pasan por la recuperación de los lesionados, en especial Fabricio Formiliano, Ignacio Scocco y Mauro Matos.

En el caso del defensor uruguayo, su salida en el cotejo ante Central se debió a una contractura, por lo que no tendría problemas en llegar en condiciones para enfrentar a San Lorenzo.

Distinto es lo que pueda pasar con Scocco y Matos, aunque ayer hubo una buena señal en Bella Vista ya que ambos delanteros hicieron fútbol en espacio reducido.

“Si Scocco no siente más dolor ni adormecimiento en la pierna intensificaremos la parte física para tenerlo el domingo”, anunció Osella tras la victoria ante el Canalla.

Y todo indica que esa es la idea en el inicio de la semana. Si Nacho responde en el día a día seguramente entrenará a la par del resto y hará fútbol mañana con los posibles titulares.

Lo de Matos es distinto. El atacante ya está recuperado de la tendinitis que lo dejó afuera de cuatro partidos, pero el cuerpo técnico considera que ese parate lo alejó de su mejor forma física. Por eso no fue tenido en cuenta en el Clásico, pero tiene muchas chances de ser titular frente al Ciclón.

Si es así, no debería sorprender a nadie si Osella decide incluir a Matos como titular y vuelve a poner en el banco a Scocco, aunque esta vez con la idea de utilizar a Nacho en el complemento sin correr el riesgo de empeorar su lesión.

Está claro que Newell’s necesita de un nueve, ya que Joel Amoroso no siente esa función y Maxi Rodríguez tampoco. Frente a Gimnasia se sintió y ante Central aún más. Incluso Osella modificó el esquema en el entretiempo para pasar a un 4-4-2, con Maxi y Formica como atacantes, y así jugar sin un referente de área.

¿Llegará Matos? ¿Podrá jugar Scocco desde el inicio? La respuesta la tiene Osella y el día a día de ambos jugadores, aunque el primer indicio de ayer en Bella Vista fue alentador.

El domingo hay bono

El triunfo de Newell’s en el Clásico generó en el hincha una gran expectativa de cara al domingo. Y los directivos definieron entonces que cobrar un bono por el “día del club”, que estaba programado de antemano en este cotejo ante San Lorenzo o en el choque siguiente de local ante River. El bono es obligatorio para todos los mayores de 6 años, sin importar la categoría de socio, y tiene un valor de 120 pesos si se compra antes del sábado, mientras que el domingo costará 170. Se puede adquirir en las tiendas oficiales del club.

“Ojalá podamos ver a Messi con la camiseta de Newell’s”

La posibilidad de que Lionel Messi juegue alguna vez en Primera con la camiseta leprosa no parece una utopía. Y ayer Maximiliano Rodríguez dio crédito de este sueño de todos los leprosos y hasta se animó a decir que después del Mundial de Rusia la llegada del crack del Barsa al Parque no parece una locura.

“Ojalá algún día podamos verlo con la camiseta de Newell’s”, señaló Maxi en diálogo con el programa Estudio Fútbol. Y enseguida deslizó que tuvo una charla vía chat con La Pulga y si bien no reveló lo que se dijeron, dejó entrever que tenía que ver con la llegada de Lio al Parque. “Le mandé una foto con una bandera que había en el Coloso pidiendo por él. Me contestó algo muy lindo”, confió La Fiera.

Si bien el delantero leproso no quiso dar más detalles, aceptó que la llegada de Messi no es una utopía. “Uno espera ese día, aunque yo creo que falta. No sé cuánto, pero espero que algún día no muy lejano tengamos la posibilidad de verlo jugar con la camiseta de Newell’s”, se ilusionó.

¿Cuándo será ese día? Obviamente ni Maxi ni la dirigencia leprosa pueden asegurar nada, pero muchos indicios apuntan a la temporada 2018/19, tras el Mundial de Rusia. “Si se concreta, seguramente se dará luego del Mundial. Es una decisión muy personal y no sabemos qué va a pasar, pero ojalá pueda ponerse la camiseta de nuestro club”, comentó Maxi.

En la misma charla, el capitán rojinegro aseguró sentirse muy bien para seguir jugando algunos años más, aunque dejó en claro que esa será una decisión dirigencial. “Quiero seguir jugando. Estará en los dirigentes de Newell’s hablar sobre mi futuro”, aseveró.

Y, un poco en broma y otro poco en serio, La Fiera no descarta poder jugar junto al astro del Barcelona cuando se ponga la rojinegra e incluso sumó a Ever Banega, otro fanático hincha leproso, a esta posibilidad. “No sé si físicamente voy a estar apto para jugar cuando vuelvan Messi y Banega”, bromeó.

El drone de la victoria

El cuerpo técnico leproso utiliza todo tipo de recursos para mejorar al equipo. Primero sumó un GPS que lleva cada jugador en los partidos para determinar parámetros de recorrido, arranques y otros datos. Y en las prácticas de Bella Vista hay otro aliado: un drone que permite visualizar los trabajos desde un ángulo distinto.