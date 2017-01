Marucci, el del garrote, volvió a hablar y le llovieron réplicas

El intendente de San Jorge, Enrique Marucci, ratificó este martes sus polémicas declaraciones, en las que propuso solucionar la inseguridad con “garrote” para los delincuentes, en consonancia con los intentos –por ahora sólo discursivos– de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El funcionario quiso aclarar: “No quiero que vuelvan los militares, pero sí un régimen más riguroso, con límites”.

En diálogo con el programa A Diario, de Radio 2, el jefe comunal de la ciudad más populosa del departamento San Martín consideró que se deben “endurecer las leyes y poner más límites”. Y sumó argumentos para sus críticos: “Con leyes permisivas, uno se cansa de este sistema democrático en el que nadie va preso”. Además, se despachó contra el gobierno santafesino, en particular con uno de sus integrantes: “A (el ministro de Seguridad, Maximiliano) Pullaro no lo conozco y eso que San Jorge es la ciudad mas grande la región”, arremetió Marucci, al frente de una jurisdicción en la que viven 23.000 personas.

“Límites no significa autoritarismo ni represión y esos límites los da el Congreso. Pero si los legisladores no llegan a ningún acuerdo, ¿para qué los tenemos si no dictan leyes que protejan a la sociedad?”, reflexionó. “No quiero que vuelvan los militares, pero sí un régimen riguroso, con límites”, siguió con singular intento de suavizar sus dichos. El viernes pasado, había dicho en declaraciones a la señal Impulso Televisora, de San Jorge, que “mientras siga la democracia, con estas leyes, no se va a solucionar el delito”. También consideró que si él fuera presidente de la Nación, “cerraría el Congreso” para aplicar “garrote, garrote y garrote” contra quienes cometen ilícitos. “Hay que volver a lo riguroso, al garrote. Garrote, garrote y garrote para meter a todo el mundo preso; es la única solución”, fue el exabrupto del mandatario municipal.

Y los repudios no se hicieron esperar.

Discurso peligroso

Tanto los diputados socialistas como el partido provincial, expresaron ayer su repudio a las declaraciones de Marucci. En un comunicado, el bloque de Diputados socialistas sostuvo que la declaraciones de Marucci “constituyen una afrenta a la democracia y sus instituciones”, lo llamó a rectificarse y agregó que “estos exabruptos no contribuyen a dar respuestas a los flagelos que el propio intendente dice querer combatir”.

Además, lo diputados recordaron: “Los argentinos ya hemos padecido la tragedia que significó para el país cuando el Estado cerró los Congresos, guardó las urnas y utilizó la violencia contra sus propios ciudadanos”.

Por su parte el Partido Socialista de Santa Fe advirtió sobre la “instalación de un discurso peligroso y simplista que busca establecer la represión como solución a la exclusión social”. “No aporta nada más que confusión al debate de la seguridad”, sostuvo el secretario general de la fuerza que gobierna la provincia, Enrique Estévez.

Ignorante o payaso

El referente de H.I.J.O.S. Juan Emilio Basso criticó también este lunes las declaraciones del intendente de San Jorge y consideró que el mandatario “o es un ignorante en materia de seguridad o un payaso”.

En diálogo con El Ciudadano, Basso manifestó: “Alguien que hace esas declaraciones o es un ignorante en materia de seguridad o un payaso que conoce las verdaderas causas del delito y hace demagogia”.

Basso consideró que la opinión de Marucci va en línea con el discurso del presidente Mauricio Macri de bajar la edad de imputabilidad. “Nosotros creemos que una sociedad segura se construye con más igualdad y más derechos humanos. El delito es la consecuencia de las políticas que ellos implementan”, analizó el referente de H.I.J.O.S.

Por otra parte, Basso consideró que quienes adhieren a este tipo de discursos “son los que se niegan a hacer reformas en la Policía, que es la que regula el delito”.