Mala noticia para Osella: se fracturó San Román

Los amistosos ante Colón no dejaron un buen saldo para la Lepra. Más allá del rendimiento y del resultado, las lesiones se hicieron presente y hay dos titulares que están en duda para el reinicio del torneo cuando Newell’s visite a Defensa y Justicia.

“José San Román sufrió la fractura de la mano izquierda y es duda para el reinicio del torneo”, fue el parte médico oficial.

Otra mala noticia para Diego Osella, que en el cotejo anterior ante el Sabalero sufrió otra baja importante con el desgarro en el sóleo de Fabricio Formiliano.

El sábado, tras el empate ante Colón, Osella había expresado que las dudas que le quedaban de cara al partido ante Defensa y Justicia pasaban por la defensa. Primero por la lesión de Formiliano, y luego por al rendimiento de los laterales.

Y esta lesión de San Román sin dudas generó mayores dudas en el entrenador. Si el ex Huracán no llega al reinicio, el lateral derecho será Franco Escobar, pero si tampoco se recupera Formiliano, el primer zaguero deberá ser Sebastián Domínguez, quien el sábado fue titular ante Colón y para Osella “cumplió”.

Hasta el sábado, el DT tenía la chance de decidir. San Román o Escobar peleaban por el lateral derecho, y Domínguez y Escobar eran los candidatos a jugar como primer zaguero (salvo que se recuperara Formiliano). Pero con la lesión de San Román, no tiene opción: Escobar por derecha y Domínguez de zaguero.

La otra duda pasa por el lateral izquierdo, donde Germán Voboril fue titular en los amistosos de pretemporada, aunque Osella no descarta ubicar a Nehuén Paz, quien lo hizo en gran parte del torneo de buena manera. “Puede jugar Voboril o también Nehuén (Paz), va a depender del análisis que hagamos del rival. Paz es una opción, sin dudas”, confió el entrenador.

Lo cierto es que a dos semanas del reinicio del torneo, Osella no podrá poner en cancha su defensa titular. Y las lesiones de San Román y Formiliano generan un gran dolor de cabeza en un sector donde el entrenador había acomodado las cosas.

Rescaldani puede ser

Diego Osella pretende un nueve y si bien desde las dirigencia le informaron que económicamente no hay chances, el DT no se resigna. Y de los dos apuntados por el entrenador, Ezequiel Rescaldani y Hober Leyes, en las próximas horas puede haber novedades de uno.

Este lunes, el Gerente Deportivo de Atlético Nacional de Colombia, Víctor Marulanda, confirmó que hay tres clubes argentinos interesados y uno de ellos sería Newell’s. “La situación de Rescaldani se va a definir en las próximas 36 horas. Hay ofertas de tres equipos argentinos y definiremos cuál es la mejor”, confió.

Y si bien no dio los nombres de los clubes (serían Huracán, Colón y Newell’s), el directivo dio a entender que la Lepra está entre los candidatos. “Conocemos a Newell’s, su ADN, su manera de jugar. Veo con buenos ojos que Rescaldani vaya a Newell’s y creo que podría estar cómodo”, confesó.

Atlético Nacional quiere liberar un cupo de extranjeros y por eso le busca lugar a Rescaldani en otro club, con la posibilidad de un préstamo por seis meses, con opción de compra. Y si bien la Lepra económicamente había decidido cerrar la puerta, la necesidad de un nueve y la insistencia de Osella hace pensar que todavía puede aparecer un tercer refuerzo. ¿Será Rescaldani?

Unsain cerca de Defensa

El rumor comenzó a correr fuerte a primera hora de la tarde de este lunes y se hizo fuerte a medida que pasaban las horas: Defensa y Justicia hizo una oferta por Ezequiel Unsain y el juvenil arquero podría pasar al club de Florencio Varela.

La noticia sorprendió. Si bien Unsain no es titular a partir del buen momento de Luciano Pocrnjic, no hay dudas que el juvenil arquero es uno de los pocos valores de inferiores con proyección real a corto plazo y cuando le tocó atajar en Primera demostró que no le pesó la responsabilidad. Y pensar en una salida no estaba en la cabeza de nadie.

Incluso, cuando la dirigencia le comunicó a Osella que había una oferta para que Unsain se vaya a Defensa y Justicia, el propio entrenador lo tomó con fastidio. Si bien está Sebastián D’Angelo como alternativa, hoy por hoy el DT pensaba en Unsain como primer suplente.

La oferta de Defensa y Justicia fue de 350 mil dólares por el 50 por ciento del pase. No parece mucho si se tiene en cuenta la proyección que puede tener el juvenil arquero que ya atajó 16 partidos en Primera. Pero Newell’s necesita plata y cualquier oferta en dólares es imposible de rechazar de inmediato.

Un tema que no debe dejarse de lado es que Unsain debe renovar su vínculo el próximo año y si no lo hace pronto, podría pasar lo de Isnaldo, algo que ni la dirigencia ni el arquero quieren.

“Unsain está cerca, hicimos una oferta, pero aún no está cerrado”, confirmó José Lemme, presidente de Defensa.

Y si bien la situación no está resuelta, ayer la comisión directiva leprosa acordó aceptar la oferta, aunque habría una condición para cerrar el trato; Defensa sólo podría venderlo en el futuro por encima de los dos millones de dólares.