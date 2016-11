Liga Rosarina: se va armando el vip

Poco a poco va tomando forma la zona de privilegio de la primera división rosarina, que tendrá en el inicio de 2017 a los diez mejores elencos de la categoría.

En esta etapa clasificatoria a la que le faltan tres fechas (no todos tienen la misma cantidad de juegos disputados) los mejores cinco de cada zona obtendrán el pasaje al torneo Vip y hasta ahora se anotan tras los resultados de los últimos días Echesortu y Atalaya por la zona A1 y Sportsmen y Unión y Progreso en la A2.

En la noche del lunes Sportsmen doblegó a Regatas por 81 a 69. Regatas se apoyó en el tiro de 3 puntos pero tuvo baja efectividad, y el verde hizo lo que mejor le sale, que es ir a la pintura. El pivot Erick Topino fue la figura del partido con 26 puntos. Ignacio Belli acompañó con 12 tantos. En Regatas terminó con 26 Felipe Ederra 26.

Mientras, Caova se impuso a Provincial 79 a 69 con 27 de Pablo Maggi y 16 de Germán Muñoz 16. En el perdedor hizo 13 Francisco Soler 13.

Además, Atalaya le ganó a Echesortu por 69 a 58 con 25 de Maxi Yanson y 13 de Mauro Moreno. Franco Sbarra convirtió 16 en el perdedor.

Esta noche jugarán Sportsmen ante Puerto San Martín y Unión y Progreso frente a Alumni de Casilda.

Por su parte, en la C comenzó la fecha 19 y la pelea por subir sigue picante entre América, Federal, Garibaldi, Ben Hur y Paganini. Justamente el equipo de Baigorria le ganó a Fortín Barracas 69 a 63, Federal venció a Edison 79 a 61 y Sportivo América a Belgrano 70 a 52.

El programa de la tercera jornada en la Copa Santa Fe

La tercera fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe ya tiene programación. En la zona A, los cuatro juegos irán viernes a las 21.30: Atlético San Jorge vs. San Lorenzo de Tostado, El Tala vs. Atalaya, Adeo vs. Gimnasia de Santa Fe y Colón de San Justo vs. Rafaela. El grupo B tendrá su acción concentrada también el viernes a las 21.30: Firmat vs. Cacu de Ceres, Talleres vs. Atlético Sastre, Colón de Santa Fe vs. Temperley y Brown de San Vicente vs. Suardi. En la zona C el viernes a las 21.30 se medirán 9 de Julio vs. Rivadavia Juniors, Sportsmen vs. Santa Paula y Unión de San Guillermo vs. Racing de San Cristóbal. Para el domingo a las 21 pasó el choque entre Ceci de Gálvez y Sport.

Se puso en marcha

El entrenador Roly Dianda y su asistente Diego García ya están entrenando en Cañada de Gómez con la preselección Sub 15 de Santa Fe que se prepara para el Argentino de Embalse y Río Tercero. El plantel de 15 jugadores que trabaja en Sport está integrado por Manuel Silvano, Gastón Bertona, Federico Mello, Pedro Fabrissín, Alejo Paoloni, Martín Allende, Alexis Mato, Bautista Lugarini, Lucas Fossatti, Joaquín Virgili, Ismael Amprimo, Joaquín Hoyo, Jaime Brodsky, Tomás Chapero, Joaquín Gerchen. El viernes viajarán a tierra cordobesa.

El torneo tendrá lugar entre el 3 y el 8 de diciembre, participarán 19 federaciones divididas en cinco zonas.

Se trata de un torneo muy atractivo en el que se podrá disfrutar de los jóvenes talentos de la clase 2001, incluyendo a los integrantes de la selección nacional que recientemente se coronó campeona en el Sudamericano U15.

En la zona A estarán FeBAMBA, Tucumán, La Rioja, Formosa, mientras que en la B jugarán Córdoba, Chaco, Santiago del Estero y La Pampa y en la C lo harán Buenos Aires, Corrientes, Salta y San Luis.

Por su parte, el grupo D contará con Entre Ríos, Misiones, Neuquén y San Juan y la E tendrá a Santa Fe, Mendoza y Chubut.

Con aporte local

Platense superó a Gimnasia y Esgrima La Plata como visitante por 83 a 74 y cerró su participación en la primera fase del Torneo Nacional de Ascenso con tres triunfos consecutivos. El goleador fue del partido fue el interno rosarino Lisandro Villa, con 22 puntos para el Lobo. En el equipo ganador hizo 18 tantos el oriundo de Capitán Bermúdez Exequiel Cassinelli.

Mientras, San Isidro de San Francisco logró ganarle a Sportivo Las Parejas por 75 a 52. De esta manera Los Halcones terminaron invictos de local esta rueda. Juan Rodríguez Suppi con 17 puntos fue el goleador en el equipo de Agustín Pujol, que contó con Marco Luchi (11 puntos y 7 rebotes) y Mauro Tarrago (3).

El tablero

Clásico de Quilmes

En la noche de lunes en la Liga A Quilmes le ganó el clásico de Mar del Plata a Peñarol 69 a 60, Obras Sanitarias a Hispano Americano de Río Gallegos (Matías Bernardini no anotó) 97 a 75, Argentino de Junín venció a Boca 74 a 68 y Ferro a San Lorenzo 79 a 69. La acción de la A retornará mañana con Boca ante Gimnasia de Comodoro, Instituto frente a Olímpico de La Banda, Quilmes con La Unión de Formosa y Ferro ante San Martín.

Tercer chico de la final

Bahía Basket recibirá esta noche desde las 21.15 a Mogi das Cruzes en el tercer partido de la serie final de la Liga Sudamericana- El duelo se llevará a cabo en el estadio Osvaldo Casanova y Bahía necesita ganar los dos juegos en casa para aspirar a llegar a un quinto, que sería el día 7 de diciembre en Mogi. El elenco brasileño ganó los dos partidos en condición de local la semana pasada.

Laprovittola ya volvió

Tras el anuncio de San Antonio Spurs de la asignación de Nicolás Laprovittola a la D-League, con Austin Spurs, se sabía que iba a pasar allí poco tiempo. Pero apenas duró una práctica. El argentino ya está de regreso en San Antonio, retomando la actividad con el plantel de Gregg Popovich y preparando los duelos, anoche ante Orlando Magic y hoy ante los Mavericks del cañadense Nicolás Brussino.

Pidal sigue en la punta

El Iccan Macas del entrenador rosarino Juan José Pidal se mantiene como único líder de la Liga de Ecuador tras derrotar en la noche del lunes a Emelec por 89 a 76 en el Coliseo Freddy Arteaga de la ciudad de Chone. Rafael Pérez anotó 21 puntos y John Romero 19. El 6 de diciembre, Iccan recibirá a Piratas de Imbabura. El equipo de Pidal perdió un solo encuentro en lo que se lleva jugado de la temporada y logró diez triunfos.