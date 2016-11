Legislador macrista Tonelli quiere peronistas en Cambiemos

El diputado nacional macrista Pablo Tonelli destacó ayer que estaría “encantado” de que se sumen al proyecto de Cambiemos dirigentes peronistas como Florencio Randazzo, Julián Domínguez y Omar Perotti, dado que tienen “ideas propias” y no son “perritos falderos” de la ex presidenta Cristina Kirchner.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales se hizo eco así de las declaraciones periodísticas del presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, de incorporar dirigentes peronistas para ensanchar y hacer más diversa la coalición gobernante.

“Son todos dirigentes que si bien han trabajado y tenido puestos en el gobierno anterior, no son perritos falderos de Cristina Kirchner. No son Aníbal Fernández. Son tipos que tienen criterio, piensan, tienen ideas propias”, afirmó Tonelli en diálogo con radio Del Plata.

El legislador macrista gregó que, en lo personal, “estaría encantado de sumarlos a un proyecto político que tienda a poner al país en orden, hacerlo progresar, prosperar”.

No obstante discrepó con Monzó, quien en la misma entrevista publicada ayer por el diario Perfil, puso en duda la perduración de Cambiemos como alianza electoral. “Creo que sí va a perdurar. Lo que necesitamos es un largo ciclo de gobiernos sensatos y racionales, que respeten las reglas de juego, la ley, que sean previsibles, porque eso es lo que el mundo requiere para tener intercambios fructíferos y que vengan las inversiones. Con Cambiemos hemos logrado esas características”, analizó.

Monzó puso en duda la continuidad de Cambiemos

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, puso en duda la continuidad de Cambiemos como espacio político, en tanto que embistió contra el consultor Jaime Durán Barba, de quien dijo que tiene “muy poca idea, y casi nada, de la realidad de la política territorial de la Argentina”. Al diferenciarse del purismo que pregona la línea más identificada con el duranbarbismo, Monzó se declaró partidario de sumar actores del PJ a Cambiemos, dado que “la política empieza a ser líquida y todo es transversal”.

“El peronismo tiene dirigentes impresionantes que hay que invitar al poder: Omar Perotti, Randazzo, Julián Domínguez, Bossio, Katopodis o Urtubey”, destacó al diario Perfil. Monzó fue incluso más lejos en sus apreciaciones al poner en duda la vigencia de Cambiemos como espacio político, y no descartó eventuales metamorfosis con la incorporación de nuevos actores.

“No sé si Cambiemos es lo que va a perdurar. El espacio de Cambiemos se consolida como espacio de gestión, pero no como espacio político”, afirmó, y aclaró: “Cambiemos fue un esquema electoral con éxito, no seamos hipócritas. Ahora, hay mucha distancia en que se transforme en un cuerpo sólido como partido político. Hoy el común denominador es la responsabilidad de gobernar. No hay que tener prejuicios para sumar dirigentes”.