Lecturas: Springsteen, Montero, Gelman

Born to. Bruce Springsteen

Random House. Memorias. 480 páginas,

“Born to Run”, comprende las memorias de Bruce Springsteen editadas ahora en español.

“Escribir sobre uno mismo es algo muy curioso. […]. Pero en un proyecto como este el escritor hace una promesa: mostrarle su mente al lector. Y eso es lo que he intentado hacer en estas páginas”, expresa el músico en un extracto del libro.

En 2009, Bruce Springsteen y la E Street Band actuaron durante el intermedio de la Super Bowl. La experiencia fue tan maravillosa que Bruce se propuso escribir sobre ello. Así comenzó esta extraordinaria autobiografía.

Durante los últimos siete años, Bruce Springsteen se ha dedicado a escribir en privado la historia de su vida, dotando a estas páginas de la misma honestidad, humor y originalidad que encontramos en sus canciones.

Describe sus primeros años como muchacho católico en Freehold, Nueva Jersey, en un ambiente donde la poesía, el peligro y la oscuridad alimentaban su imaginación, hasta que llega el momento que él denomina «el Big Bang»: cuando vio en televisión el debut de Elvis Presley en The Ed Sullivan Show. Nos cuenta vívidamente su incansable voluntad de convertirse en músico, sus primeros tiempos como rey de las bandas de bar en Asbury Park, y el ascenso de la E Street Band. Con un candor desarmante, cuenta también por vez primera las angustias personales que inspiraron sus mejores obras, y explica porqué la canción «Born to Run» revela mucho más de lo que pensábamos.

Born to Run será una revelación para cualquiera que en algún momento haya disfrutado de Bruce Springsteen, pero estas páginas son mucho más que las memorias de una legendaria estrella de rock. Es un libro para trabajadores y soñadores, padres e hijos, amantes y solitarios, artistas, friquis, o para cualquiera que alguna vez haya anhelado ser bautizado en el sagrado río del rock’n’roll.

Rara vez un intérprete ha contado su propia historia con tanta amplitud y fuerza. Como muchas de sus canciones («Thunder Road», «Badlands», «Darkness on the Edge of Town», «TheRiver», «Born in the USA», «The Rising» o «The Ghost of Tom Joad», por citar solo algunas), la autobiografía de Bruce Springsteen ha sido escrita con el lirismo de un autor de canciones único y con la sabiduría de un hombre que ha reflexionado hondamente sobre sus experiencias.

Para leer un fragmento de “Born to Run”, en este enlace.

La carne. Rosa Montero

Alfaguara. Ficción. 240 páginas.

Vuelve Rosa Montero con La carne, una intriga emocional que nos habla del paso del tiempo, del miedo a la muerte, del fracaso pero también de la esperanza, de la necesidad de amar y de la gloriosa tiranía del sexo, de la vida entendida como un lance fugaz en el que devorar o ser devorado.

Una noche de ópera, Soledad contrata a un gigoló para que la acompañe a la función y así poder dar celos a un ex amante. Pero un suceso violento e imprevisto lo complica todo y marca el inicio de una relación inquietante, volcánica y tal vez peligrosa. Ella tiene sesenta años; el gigoló, treinta y dos.

Desde el humor, pero también desde la rabia y la desesperación de quien se rebela contra los estragos del tiempo, el relato de la vida de Soledad se entreteje con las historias de los escritores malditos de la exposición que está organizando para la Biblioteca Nacional.

La carne es una novela audaz y sorprendente, una intriga emocional que nos habla del paso del tiempo, del miedo a la muerte, del fracaso pero también de la esperanza, de la necesidad de amar y de la gloriosa tiranía del sexo, de la vida entendida como un lance fugaz en el que devorar o ser devorado.

Para leer un fragmento de “La Carne”, en este enlace.

Amaramara. Juan Gelman

Seis Barral. Poemas. 60 páginas.

“Amaramara” es una selección de 26 poemas dedicados a Mara La Madrid, su mujer de los últimos 25 años, y 30 obras del gran artista mexicano Arturo Rivera.

Con pinturas de Arturo Rivera, se publicó el libro que el gran poeta latinoamericano dedicó a su mujer, cuya obra lírica, abrupta y armoniosa a la vez, se despliega en el libro publicado por Seis Barral. “Amaramara” es la obra póstuma de Gelman, si bien, el poeta al morir dejó el libro terminado en lo que respecta a los poemas, lo revisó e hizo correcciones, incluso llego a elegir portada y foto de contratapa en la que se lo ve a él junto a su mujer en una atmósfera otoñal y luminosa.

En la vida corriente y en la poética de Juan Gelman destaca un motivo irreductible, que es el amor. Sus palabras y sus acciones rezuman la determinación de luchar hasta el último aliento por nombrar y revelar la esencia afectiva de la vida”, escribe José Ángel Leiva en la presentación del libro donde el poeta reunió una serie de poemas para establecer un diálogo de imágenes e intenciones con el artista plástico mexicano Arturo Rivera, se percibe en la obra que la materia amorosa es pasión de ser, de hacer y de estar.