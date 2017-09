Leal: “Pedí patear un tiro libre, pero no tuve chances”

La imagen se repitió una y otra vez en la noche del lunes en cancha de Lanús. La Lepra tuvo cinco tiros libres de frente al arco, y Luis Leal se acercó en cada ocasión para pedir ejecutarlos. Y siempre se encontró con una respuesta negativa de sus compañeros. El portugués se tenía fe, confiado en su potente disparo y algunos goles por esa vía que trajo en su currículum. No hubo caso. Una y otra vez se fue masticando bronca y sin la chance de probar suerte. Y eso que no estaba Brian Sarmiento, el especialista en la materia.

Primero fue Joaquín Torres, porque tenía mejor perfil al ser zurdo, y la pelota dio en la barrera; luego fue el turno de Víctor Figueroa, quien ejecutó tres y sólo en uno estuvo cerca de anotar; y el último estuvo en los pies de Héctor Fertoli, quien defendió ese derecho a ejecutar el tiro libre porque desde una posición similar había anotado un gol por Copa Santa Fe ante Sportivo Rivadavia, aunque esta vez su disparo dio en la barrera.

Ninguno fue para Luis Leal, quien se fue con la cabeza gacha ante cada negativa. “Me gusta patear tiros libres y tuve la suerte de convertir en todos los clubes donde jugué”, comentó Leal, avalando su reclamo en una historia personal que es difícil de comprobar.

“Pedí patear algún tiro libre pero no tuve la chance. Tuvimos 4 tiros libres, me hubiera gustado patear alguno, pero respeto a mis compañeros y no quiero generar problemas”, agregó.

La realidad es que a Leal le faltó chapa para lograr el derecho a patear. Todavía debe ganarse un lugar en un vestuario que se está reconstruyendo con nuevos referentes. Y el Negro Figueroa es uno de ellos, con seis años en el club y un título en el bolsillo.

El delantero portugués no tuvo a un Dani Alves que le quitara la pelota a Figueroa para dársela a él, como el defensor brasileño lo hizo con Cavani para que su amigo Neymar pudiera patear. Claro que Leal no es Neymar, eso no hace falta aclararlo.

El hincha salió a bancarlo. Y el clamor post partido fue que Leal sea el encargado de las próximas ejecuciones. En un Newell’s que para ver un gol de tiro libre hay que buscarlo en VHS, el zapatazo de gol de Leal con la casaca de Cerro Porteño que fue replicado una y otra vez por el mundo leproso cuando la Pantera llegó al Parque, generó en la imaginación popular que el atacante tiene en su haber muchos festejos por esa vía. Y no es así. Es el mismo, que de tanto verlo parecen muchos.

Lo cierto es que Leal se quedó con las ganas, pero tampoco quiso hacer un escándalo del tema. Aunque con naturalidad reclamó su derecho a patear un tiro libre. Y a la vista de cómo les fue a sus compañeros con sus remates frente a Lanús, en el próximo partido tendrá argumentos suficientes para agarrar la pelota y patear.

Nueva reunión en Agremiados

La situación de Joel Amoroso sigue siendo incierta y si bien hay un oficio judicial de “no innovar” sobre la situación del futbolista, la realidad es que tanto AFA, como Agremiados buscan una solución con Newell’s lo antes posible, ya que el jugador y su entorno analizan ir a la justicia laboral y eso complicaría aún más el conflicto.

El juez Fabián Bellizia fue muy claro en el oficio enviado a AFA, pidió que no se otorgue la libertad de acción al jugador, al menos hasta tener en claro la situación. Pero Agremiados, que se equivocó en la imputación de unos pagos que no eran de Newell’s y luego decidió arbitrariamente a qué jugador no pagarle, pretende resolver el conflicto sin que nadie se sienta perjudicado.

Por eso el gremio le pidió a la Lepra pagar los 2,4 millones que reclama el futbolista y de esa manera evitar dejarlo libre. Y en charlas previas que tuvo con directivos leprosos, también se conversó sobre la posibilidad de ceder a préstamo al jugador, ya que su relación con los hinchas leprosos y con la propia dirigencia quedó dañada. La llave de la solución sería Tigre, que tiene un cupo disponible por la lesión de Galmarini y Caruso aceptaría a Amoroso.

El problema es que Newell’s todavía no depositó ese dinero requerido, ya que las cuentas que tiene la tesorería leprosa no coinciden con las de Agremiados. Algo que podría empezar a resolverse hoy cuando Juan José Concina vuelva a reunirse con Sergio Marchi en la sede del gremio.

También habrá que convencer a Amoroso, ya que el futbolista pretende quedar libre y jugar en Belgrano, con quien tiene un acuerdo de palabra. El ex Olimpo publicó una carta el fin de semana cuestionando a la dirigencia leprosa y pidiendo que lo dejen trabajar. Y no descarta ir a la Justicia para exigir ese derecho.

El pito: Andrés Merlos

Andrés Merlos fue elegido para dirigir el partido del próximo lunes a las 21.05 entre Newell’s y Godoy Cruz en el Parque. Será la cuarta oportunidad en la que Merlos dirigirá a la Lepra, y si bien sus arbitrajes no fueron los mejores, en los números el Rojinegro aún no perdió cuando le tocó como juez. El primero fue por la 5ª fecha del torneo de transición 2014. Fue victoria de Newell’s ante Estudiantes 1-0 con gol de Mauricio Tevez. En ese mismo certamen volvió a dirigir a la Lepra en la fecha 10, y fue empate 1-1 cion Quilmes, con gol de Maxi Rodríguez.

El último antecedente fue el 21 de marzo de 2016, en cancha de Tigre, en el extraño empate 3 a 3 entre Newell’s y el Matador. La Lepra perdía 3-0, pero igualó con goles de Daniel Mancini, Emiliano Insúa e Ignacio Scocco. Y Merlos cobró un polémico penal para que Tigre que Pocrnjic atajó para sostener el empate.