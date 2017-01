Las reformas que se vienen en la Rosarina

En las próximas horas la Asociación Rosarina le comunicará a las instituciones el producto final de las charlas realizadas con los representantes de los clubes de las diferentes categorías tendientes a realizar los retoques en los certámenes presentados a mitad de año y de los que ya se jugó su primer semestre.

Estas variantes, así como el calendario de disputa y el formato de juego también serán publicados en los próximos días en el sitio oficial de la Rosarina, según confirmó el presidente Marcelo Píccoli.

Básquet Rosario pudo dialogar con los directivos locales, quienes dieron indicios claros de los pasos a seguir, de las medidas que se tomarán y en general hay modificaciones que se adaptan a pedidos de la mayoría clubes, mientras que otros cambios que estuvieron en carpeta no podrán llevarse a cabo. Un resumen de las novedades.

El tema de duda principal e incluso de polémica en las últimas semanas fue el de los pases, ya que en un momento las instituciones del ascenso veían con buena cara que haya pases locales siempre y cuando los jugadores incorporados sean de categorías superiores. Lógicamente esta propuesta perdió consenso cuando entró a tallar la opinión de los elencos de A1 y A2. De esta manera, sólo habrá dos pases interasociativos permitidos para cada uno de los clubes sea la categoría que sea.

También podrán cambiar de club aquellos que pasen a ser jugadores de primera (categoría 97) siempre y cuando se hayan mantenido durante el último torneo sólo en intermedias.

A tono con esto, también podrán cambiar de equipo aquellos jugadores de cualquier edad que no hayan firmado planilla en los últimos seis meses. Y por último, los jugadores de reserva están libres de realizar pases a cualquier institución de cualquier categoría.

En cuanto al formato de juego, el acuerdo al que más rápidamente se llegó fue el de iniciar los torneos durante la primera semana de marzo y para ello habrá que adaptar los calendarios pero los dirigentes creen que no se extenderán más allá de los primeros días de julio. En ese orden, tanto en la A2, como en la B y la C ascenderá el elenco que gane la fase regular, mientras que luego habrá eliminatoria de playoffs al mejor de tres en semifinales (juegan del 2° al 5°) y también en la final para dirimir al segundo ascendido. Otro punto muy relevante es que los descensos de la B a la C serían sólo dos en lugar de cuatro. También de A2 a B bajarán dos equipos, al igual que de A1 a A2 (salvo que se decida en el futuro ampliar el cupo de equipos, algo que hoy no está estipulado). En el caso de la A1 la definición no será totalmente en playoffs, ya que tras la fase regular todos contra todos a dos ruedas, habrá playoffs eliminatorios al mejor de tres y los ganadores definirán en cuadrangular final al campeón. En las próximas horas estas variantes tomarán estado público de parte de la Asociación Rosarina.

Poco de Chapu

Baskonia (10 victorias y 5 derrotas), con el cordobés Pablo Prigioni, derrotó ayer al líder Real Madrid (11-4), del santafesino Andrés Nocioni, por 77-62 como local, por la 15ª fecha de la Liga ACB, en el cual el Chapu alcanzó los 300 partidos en España.

El ex base de New York Knicks completó su planilla con dos unidades, dos rebotes y 2 asistencias en el vencedor. Por su lado, el elenco merengue contó con el veterano Rudy Fernández (12 tantos) como principal goleador, al tiempo que el alero nacido en Ciudad de Gálvez estuvo poco más de cuatro minutos en cancha y no anotó.

El cotejo se desarrolló con absoluta paridad hasta un parcial de 33-10 en el que los dueños de casa arrollaron a los visitantes, que sufrieron su segunda seguida en la Liga Endesa y con un récord de 11-3 fue superado por Barcelona, que tiene el mismo registro pero lidera porque se impuso en el duelo entre ambos.

Además, ganó el Murcia de Facundo Campazzo (14 unidades y 8 asistencias), 100-91 a Movistar Estudiantes.

El Tablero

Manu aportó lo suyo. Ginóbili anotó cuatro puntos en el encuentro en el que San Antonio Spurs (28-7) venció en la noche del martes por 110 a 82 a Toronto Raptors (23-11), en un partido que reunió a los segundos de ambas conferencias. El cotejo que se desarrolló en el AT&T Center de San Antonio fue interesante entre estos dos equipos que son de lo mejor en la temporada, ya que San Antonio está segundo en el Oeste detrás de Golden State Warriors y la franquicia canadiense de Toronto escolta en el Este al puntero Cleveland Cavaliers. En tanto que Dallas Mavericks (11-24), sin el argentino Nicolás Brussino, venció como local a Washington Wizards (16-18), en el American Airlines Center de Texas, por 113 a 105.

A la final. El Iccan Macas del entrenador rosarino Juan José Pidal se clasificó para jugar la serie final de la Liga de Ecuador. El elenco debutante en el certamen le ganó en la noche del martes a Importadora Alvarado por 86 a 68 y cerró 3 a 2 la serie semifinal, por lo que desde el viernes jugará en casa la final al mejor de cinco partidos. Viernes y sábado será en Macas, martes y miércoles en Portoviejo y si es necesario un quinto juego será el viernes 13 en Macas. Pidal, formado en Sportivo Constitución de Rosario, ya fue campeón en Ecuador con Mavort y UTE y viene de grandes campañas en Venezuela con Guaiqueríes y Cangrejeros.

Brilló Bortolussi. El Covirán Granada del rosarino Alejandro Bortolussi superó a Valladolid por 88 a 76 en el marco de la fecha 15 y será el anfitrión de la Copa LEB Plata de España el próximo 21 de enero, ya que quedó primero en la tabla. Su rival será Alicante. Mucho más que un trofeo en juego, ya que el ganador también se lleva el factor cancha en todas las eliminatorias que pudiera jugar en los playoffs de ascenso. En el duelo ante Valladolid, Bortolussi anotó 10 puntos.