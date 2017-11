La violencia machista no cesa: advierten que hay un femicidio cada 30 horas

En lo que va del año 31 mujeres fueron asesinadas en la provincia de Santa Fe. La mitad era de Rosario. Las cifras son coincidentes en todo el país: 245 mujeres fueron asesinadas en 2017. Una cada 30 horas. La cifra no baja desde hace dos años. Una mayoría fue víctima de su pareja o ex pareja, en el final de situaciones de violencia constante, sean denunciadas o no. Decidir cortar con el padecimiento muchas veces desencadena el femicidio. Hay otros casos donde las víctimas viven en barrios periféricos y en situaciones de extrema vulnerabilidad. Son asesinadas como consecuencia de sometimientos que responden a otras caras de la misma violencia.

La familia de Nerea Barboza, de 22 años, está convencida de que ella está en la lista. La mamá lo supo cuando el 3 de abril le avisaron que la Policía había encontrado un esqueleto en un basural de Las Flores. La habían prendido fuego y tenía un tiro en la cabeza. Los restos estaban irreconocibles pero una campera y un vestido le dieron la certeza de que la búsqueda de dos meses había terminado. Aún no sabe si es su hija ni pudo enterrarla.

El estudio de ADN pedido por el fiscal Luís Schiappa Pietra al Laboratorio Genético provincial no fue entregado. Este viernes por la mañana en un megaoperativo de fuerzas federales en zona sur detuvieron a un hombre de 39 años acusado de encubrir el femicidio de Nerea. Hoy será imputado.

Nerea Barboza está desaparecida desde el 10 de febrero cuando salió de la casa en barrio San Martín A de zona sur y no volvieron a verla. Era la mayor de seis hermanos y tenía dos hijas, de dos y siete años. Cristina, la mamá, hizo la denuncia al día siguiente. Durante dos meses recorrió hospitales y llenó los postes del barrio y los muros de Facebook con la foto de la hija.

La investigación a cargo de Guillermo Apanowicz, de la Unidad Fiscal de Búsqueda de Paradero no dio resultados. Recién cuando en abril apareció el cuerpo, trascendió que la familia había llevado al fiscal información de vecinos que decían que Nerea había estado secuestrada en una casa que funcionaba como búnker. Contaron que la tenían encadenada, encerrada en una jaula y la obligaban a vender droga. Los testigos dieron la pista de dos direcciones posibles. Apanowicz ordenó el allanamiento de una vivienda sin resultados. La otra casa no fue revisada. Los policías no la encontraron porque no tenía número. Tampoco hubo rastrillajes.

El cuerpo apareció por un llamado anónimo al 911. La casa que la Policía no inspeccionó en el primer allanamiento estaba a menos de cien metros.

Adentro había un manchón de sangre, una jaula y una cadena. Vivía Alexis A., un joven de 20 años que quedó detenido. Días después lo imputaron por privación ilegítima de la libertad y quedó detenido por 60 días.

La investigación del femicidio pasó a Luis Schiappa Pietra. Ordenó un examen de ADN para determinar si efectivamente los restos eran de Nerea. El Laboratorio Genético provincial todavía no entregó los resultados. Según Schiappa Pietra, las demoras en los análisis se volvieron habituales. La familia espera la confirmación para enterrarla.

En los 27 allanamientos que la Policía Federal hizo ayer en Las Flores demoraron a 26 personas. Una de ellas es Carlos Darío P., un hombre de 39 años que figuraba como prófugo en el expediente de Nerea. Lo encontraron en Clavel al 6900 y hoy el fiscal le imputará encubrimiento del femicidio, amenazas y portación ilegal de un arma. Según Schiappa Pietra, amenazó a un grupo de chicos que encontraron el cuerpo y ayudó a esconderlo.

Un femicidio cada 30 horas

En el 2017 en Argentina una mujer fue asesinada cada 30 horas. Según un relevamiento del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación hubo 245 femicidios en lo que va del año. La cifra coincide con los datos difundidos esta semana por organizaciones como Mujeres para la Matria Latinoamericana (Mumala).

La estadística de la Defensoría relevó los casos entre el 1° de enero y el 14 de noviembre. Tomaron como fuente a las agencias de noticias Télam y Dyn, portales de noticias de todo el país y consultas en buscadores de internet. También se hizo un seguimiento de cada caso.

Las víctimas fueron niñas, adolescentes y adultas y cuatro personas trans. La mayoría tenía entre 18 y 50 años, aunque también hubo casos de menos de cuatro años. En 26 casos los femicidas mataron a familiares de las mujeres para causarles dolor y un total de 336 niños se quedaron sin madre.

En relación con las víctimas menores de edad, encontraron 23 casos en los que las mujeres y niñas fueron asesinadas por sus padres, padrastros, tíos o hermanos. Del total de asesinadas, 15 fueron violadas.

En la mayoría de los casos las mujeres fueran asesinadas en lugares familiares. Pocas veces había denuncia previa, pero quedó demostrado que los cercanos a las víctimas sabían de situaciones de violencia.

Los números de Santa Fe

El relevamiento del Mapa Interactivo de Femicidios de la concejala Norma López registró 31 mujeres asesinadas en lo que va del año en la provincia de Santa Fe. Del total, 15 fueron en Rosario. También encontraron “tres casos no resueltos”, que no fueron contabilizados en la estadística aún.