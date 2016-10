“La resistencia a la evaluación se basó en conceptos políticos y prejuicios ideológicos”

El ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, defendió la evaluación Aprender y aseguró que “la resistencia a la evaluación estuvo basada en conceptos políticos y prejuicios ideológicos”.

“Al trabajo que se hizo ayer le pondría un 10, pero estamos lejos de generar una cultura evaluativa. De 1.400.000 alumnos que iban a evaluarse, estamos arriba del 90%”, aseguró en Radio con Vos.

Respecto a la polémica y la negativa que despertó la prueba, amplió: “No estamos evaluando el desempeño de los docentes sino el trabajo de los ministros, esto es para evaluarme a mí. Se invitó a los técnicos de los sindicatos y eso no ayudó a acercar posiciones. El discurso de los rankings y la penalización es falsa y totalmente infundada. Se buscaba alguna excusa para oponerse”.

En cuanto a las preguntas de Aprender, afirmó que “analizar preguntas abiertas en 1.400.000 exámenes no sería algo sencillo. No quise meterme en la construcción de la prueba porque no soy experto en evaluación”.

Finalmente, se refirió al presupuesto educativo y mencionó: “No estamos bajando el presupuesto educativo, estamos incrementándolo y seguiremos haciéndolo. La pobreza no se resuelve sólo con planes sociales sino también con inversión en educación. El presupuesto ha crecido sensiblemente, con inversión en las universidades y en investigación científica”.

