La locutora de Cristina hace juicio millonario

Natalia Paratore fue la voz institucional del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La locutora rosarina radicada en Buenos Aires, demanda al Estado por su trabajo durante 5 años que no fueron remunerados. El reclamo a la nueva administración consiste en más de 7 millones de pesos en concepto de locuciones grabadas para spots oficiales realizados entre 2011 y 2015.

Según publicó esta semana el diario La Nación, la locutora exige al Estado Nacional $7.048.200 en concepto de deudas por locuciones para campañas audiovisuales oficiales, que nunca fueron abonadas y que ocurrieron todas en el segundo mandato de la ex Presidenta.

La hija del locutor de Radio Dos, José “Pipo” Paratore, resume que en total los trabajos que se le adeudan son 691, y que fueron solicitados por la Oficina de Medios que en ese entonces estaba a cargo de Alejandro Scoccimarro

En declaraciones radiales, el abogado de Natalia Paratore, José Martín Irigoyen expresó que el reclamo es justo, y agregó: “Su voz quedó totalmente identificada con el gobierno anterior y la condicionó a futuro”.

Paratore es locutora de Canal 7, Televisión Pública.

En julio de 2012, El Ciudadano publicó una entrevista donde Natalia expresaba que al tiempo de ser locutora de Presidencia de la Nación, es militante del Frente para la Victoria: “Me asumo como un ser extremadamente pasional. La pasión es el motor de la vida, es el fluir de la sangre, sale desde las entrañas de uno mismo. Y reconozco que pararme en un escenario para presentar a la presidenta de mi país, con la que me siento ideológicamente representada, despierta en mí una sensación protocolarmente quizás incorrecta, pero definitivamente genuina. Además sería imposible abstraerme del contexto… ¿Sabés lo que es ver y escuchar a miles gritándole: «¡Te amo!», «¡Sos hermosa!», «¡Te quiero!», «¡Gracias, me devolviste la dignidad!»; sentir el llanto de emoción y felicidad de un pueblo. El día que todo eso no me movilice, seguramente habré dejado de existir. De esto se trata mi trabajo, de transmitir sensaciones y emociones”.

