La Fiera con estado gripal, complicado para el duelo ante Belgrano

Maxi Rodríguez no gana para sustos y su presencia ante Belgrano mañana a las 15 está cada día más complicada. Es que el delantero está mejor de la sobrecarga muscular que lo tuvo a maltraer durante dos semanas, pero ayer amaneció con un cuadro gripal que abrió un nuevo interrogante en cuanto a sus chances de estar frente al Pirata.

La Fiera no pudo estar frente a Central Norte por Copa Argentina ni ante Lanús, el pasado domingo, y si bien el lunes trabajó diferenciado ya no siente molestias en la zona de los isquiotibiales y todo hacía suponer que volvería al equipo. Pero un cuadro gripal lo volvió a poner en la lista de cuestionables y habrá que esperar hasta mañana para saber si será titular o no.

Si bien no hubo parte médico ni confirmación oficial, ya que esta semana corta no hay conferencia de Juan Pablo Vojvoda, la realidad es que el cuerpo técnico tiene en mente incliuirlo en la nómina de concentrados que viajará hoy a Córdoba y definir allí si juega o no. Todo dependerá de cómo esté hoy Maxi a la hora de ir a entrenar, ya que si el cuadro gripal empeora será preservado para el último cotejo del torneo ante Godoy Cruz.

El que sí volverá a la formación titular es Mauro Formica, quien ocupará el lugar de Víctor Figueroa. El entrenador quedó muy conforme con el trabajo del “doble cinco” y también con el despliegue físico de Héctor Fertoli y Joel Amoroso, por lo que el resto del equipo no sufrirá modificaciones, salvo que se recupere la Fiera y ocupe el lugar de Amoroso, pasando Fertoli a la derecha.

En defensa, si bien Sebastián Domínguez se encuentra mucho mejor tras un esguince leve en la rodilla derecha, todo indica que Vojvoda dejará a José San Román por derecha y a Franco Escobar como zaguero, junto a Moiraghi y Valenzuela.

Todo se definirá tras la práctica de hoy en Bella Vista, y luego el plantel viajará rumbo a Córdoba en micro donde quedará alojado en el hotel Sheraton de cara al choque ante Belgrano de mañana a las 15, a puerta cerrada y con el arbitraje de Silvio Trucco.

La reserva obligada

La reserva leprosa jugará desde las 15 un partido clave para sus aspiraciones de retener el título. El equipo que ahora dirige Fabián Garfagnoli está obligado a ganar, ya que ayer Talleres derrotó a Central y quedó como único líder con 56 puntos, tres más que el conjunto rojinegro. La Lepra alistará a Brian Bustos; Nadalín, Stefano Callegari, Lisandro Martínez y Leonel Ferroni; Mauro Vega, Maximiliano Ribero y Carlos Rotondi; Milton Treppo, Ignacio Huguenet y Alexis Rodríguez.

Malvinas sopló velitas

La escuela Malvinas cumplió 35 años y lo celebró el lunes por la noche en una fiesta donde hubo muchos ex jugadores y actuales integrantes del plantel que se formaron en Malvinas. Maxi Rodríguez fue honrado como padrino de la escuela de fútbol infantil que coordina desde hace nueve años Ariel Cozzoni, y también estuvieron presentes Mauro Formica, Sebastián Domínguez y Diego Mateo. También hubo en mensaje de Leonel Messi, quien también se formó en el complejo, idea de José Vivas allá por el año 1982.