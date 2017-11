La Aduana ejecutará garantías a Coto por más de 2 millones de dólares

La Secretaría de Comercio de la Nación ordenó a la Aduana ejecutar garantías a Coto por un valor de 2.038.955,62 de dólares por presentar información errónea sobre el origen de ventiladores importados para comercializar en sus locales.

La investigación de la Dirección de Origen de Mercaderías de la subsecretaría de Comercio Exterior fue realizada a instancias de una denuncia de la Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y productos afines de la República Argentina. De esta manera se inició un procedimiento de verificación de origen de los ventiladores declarados como originarios de Malasia.

El control del comercio exterior es una instancia para cuidar a los consumidores y productores nacionales. Cuando un producto de este tipo se importa desde China se aplica un derecho de importación del 136,92 por ciento pero si es de Malasia no se aplica.

En la investigación se comprobó que el mayor porcentaje de agregado de valor de los ventiladores importados por Coto se realizó en China y no en Malasia, origen declarado por la empresa. Por ello, corresponde ejecutar garantías, en los términos del artículo 14 del Código Aduanero, por más de 2 millones de dólares.

Para comprobar el origen de los ventiladores se solicitó información a la empresa Coto y al fabricante de Malasia Century Advance Technology SDN BHD. Según lo informado por la firma malaya el valor agregado en Malasia es inferior al 30 por ciento. El proceso productivo desarrollado allí consiste básicamente en el desembalaje del ventilador chino y el posterior ensamblado, control y embalaje final del ventilador terminado.

Del análisis de la información surgió que la firma productora de Malasia adquirió kits completos de ventiladores a la fabricante GD Midea Environment Appliances MFG CO LTD, de China. La empresa malaya no fabrica ninguno de los componentes de los ventiladores, únicamente incorpora algunos elementos complementarios como tornillos y materiales de embalaje.