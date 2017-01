Interna política por la inundación

La interna del Frente Progresista subió de tono tras la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de desplazar de la Secretaría de Recursos Hídricos al radical Roberto Porta, del sector que lideran José Corral y Mario Barletta. Socialistas y radicales macristas cruzaron ayer fuertes acusaciones por las responsabilidades políticas de la inundación.

La chispa la encendió el gobernador al pedir la renuncia de Porta, que milita dentro del sector de la UCR conocido como Grupo Universidad. Hasta el lunes, formaba parte del gabinete del ministro de Infraestructura José León Garibay. Porta reveló ayer que le venía pidiendo “refuerzos” al ministro porque la estructura de su secretaría “no estaba preparada” para atender situaciones de crisis. “Siempre hubo diferencias técnicas con Garibay, creo que agravadas por las políticas”, confesó ayer el ex funcionario.

Corral, intendente de Santa Fe y líder de la UCR nacional, salió en defensa de su correligionario: “Lamento profundamente que el alejamiento de Roberto Porta se haya dado en la mitad de una emergencia”. Para Corral, la decisión de Lifschitz fue “improvisada”.

Porta había sido funcionario de la primera gestión de Corral, entre 2011 y 2015. El intendente santafesino contrastó esa experiencia, en la que se instaló un sistema de contingencia y se diseñaron políticas en torno del concepto de resiliencia, con la actual situación que atraviesa la provincia luego de las últimas lluvias: “A la buena experiencia de resiliencia de la ciudad de Santa Fe, el gobierno provincial no pudo o no quiso aplicarla estos años. Los resultados son malos”.

También el diputado nacional Mario Barletta (UCR) criticó al gobierno provincial: “Cometen el peor de los errores porque nunca hubo un funcionario con el compromiso de Porta, el funcionario que hizo las cosas que había que hacer, que señaló que las obras en Córdoba (luego avaladas por Garibay) no se debían hacer. Se planteó como que la emergencia había pasado y por eso no se la realizó”. Y remató: “Porta es un chivo expiatorio de esta crisis hídrica. Pagan justos por pecadores”.

“Actitud lamentable”

El gobernador nombrará hoy al reemplazante de Porta. Ayer, el vocero fue el ministro de Gobierno Pablo Farías, quien cuestionó a Porta por su desempeño durante las últimas semanas: “Lo extraño es que recién salió a hablar hoy; en toda esta semana no escuché ninguna declaración, ni lo vi participar de ninguna reunión, y ahora que es desplazado sale a decir estas cosas. Me parece una actitud lamentable”.

Ante las declaraciones de Porta –sobre las advertencias que le había hecho al ministro Garibay–, Farías respondió: “Si hay alguna cuestión que se advirtió y no se hizo, habrá que dilucidarlo en los próximos días, pero este ex funcionario estuvo agazapado todos estos días y sale a hablar justo ahora”.

“La interna no ayuda”

“Mientras los santafesinos están inundados, el gobierno provincial está sumergido en la interna del Frente Progresista”. La evaluación corresponde al parlamentario del Mercosur Agustín Rossi. “Los vecinos damnificados por las inundaciones necesitan a los gobernantes abocados en resolver la emergencia hídrica. Que estalle la interna del Frente Progresista en este contexto no ayuda”, añadió el Chivo.

Quejas de la Sociedad Rural

“Desde hace mucho tiempo faltan obras. Nos estamos enterando que las obras estaban proyectadas por la Nación pero la provincia no las gestionó. Parece que Santa Fe no hizo los proyectos, por eso no obtuvo los fondos que sí logró Córdoba”, señaló ayer Guillermo Cullen, integrante de la Sociedad Rural de Santa Fe. “Estas obras podrían haber mitigado la situación y los daños hubieran sido mucho menores. Es verdad que llovió muchísimo, pero no entendemos por qué no se hicieron los proyectos del lado de Santa Fe”, agregó el dirigente ruralista para cuestionar la inacción del gobierno provincial.