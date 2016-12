Inferiores locales: galería de campeones

Náutico Sportivo Avellaneda, Unión y Progreso y Fortín Barracas se consagraron campeones durante el pasado fin de semana de los cuadrangulares definitorios de categoría Sub 17 en las divisiones menores de la Rosarina. Mientras, en el femenino, Atalaya se quedó con el título en Sub 16. En todos los casos, los campeones tuvieron su copa y pudieron festejar como corresponde. Buena determinación, con algunas cosas para corregir pero mejorando la visibilidad de la definición de estas competencias.

Náutico, en dura lucha

Entre los varones, Náutico se quedó con una apasionante Liga de Honor que se jugó en Temperley y Calzada. La definición se dio el domingo en cancha del Negro, jornada en la que Náutico ganó a primera hora ante Talleres de Villa Gobernador Gálvez por 77 a 62 y luego recibió una mano grande de Temperley, que derrotó al hasta allí invicto Sportsmen por 82 a 77. El Verde había superado a Náutico 67 a 61 en la fecha inicial y tenía intactas las chances para llevarse el cuadrangular, pero tras la derrota ante Temperley quedó segundo en el triple empate. Una gran muestra,

Apasionante duelo final

Por su parte, la Liga A se definió a favor de Unión y Progreso en tremendo duelo frente a Caova por un agónico 81 a 80. Ambos conjuntos habían superado en las jornadas previas a Los Rosarinos Estudiantil y a Saladillo respectivamente, por lo que el duelo de cierre del cuadrangular tuvo carácter de final. El Sala se quedó con el tercer lugar al derrotar por 64 a 57 a Los Rosarinos Estudiantil.

Fortín es el campeón

En la Liga B, el elenco que festejó fue Fortín Barracas, que lo hizo en casa tras doblegar a Rosario Central 66 a 62 el viernes en el inicio del cuadrangular, 87 a 61 a Gimnasia y Esgrima B el sábado y 77 a 61 a San Telmo de Funes el domingo.

Atalaya, entre las chicas

Atalaya fue campeón en el Sub 16 femenino al ganarle la final a Rosario Central por 50 a 28. Ya habían dejado en el camino a Talleres de Villa Gobernador Galvez por un categórico 77 a 44 y a Sportivo Belgrano de Oliveros por 65 a 40. Las Rústicas ya habían ganado este año en U19 y llegaron a la final de primera con la inmensa mayoría de chicas de divisiones inferiores. El Proxymo fin de semana las Sub 14 definirán en Maciel, con Belgrano de Oliveros, Rosario Central, Ben Hur y Náutico Sportivo Avellaneda.

Acción en Primera

En el certamen local de primera A, esta noche desde las 21.30 chocarán Gimnasia con Atalaya. El domingo Náutico le gano 76 a 59 a Banco con 25 puntos de Federico Poratti. Mientras, en la B lo harán Maciel frente a Tiro Suizo, Unión de Arroyo Seco con Atlantic y Calzada con Universitario. En la C se enfrentarán Horizonte con Fortín y Paganini con Belgrano.

Liga provincial

Sport Cañadense superó el domingo a Ceci en Gálvez por 81 a 66 y se mantiene como líder invicto de la zona C de la Liga Provincial Copa Santa Fe. El conjunto que conduce Daniel Farabello dio una demostración de buen juego y dominó a un equipo local que siempre da pelea en un estadio difícil. Lucas de la Fuente hizo 26 puntos en el ganador.

El tablero

Liga A. Atenas contó con 12 puntos de Diego Lo Grippo para vencer a Olímpico de La Banda por 75 a 64. En el perdedor hizo 16 tantos Adrián Boccia. Peñarol de Mar del Plata venció a La Unión de Formosa por 80 a 67. En el perdedor hizo 2 puntos el rosarino Jeremías Sandrini. Mientras, San Lorenzo se impuso a Gimnasia de Comodoro por 89 a 72 y San Martín Corrientes a Hispano Americano de Río Gallegos por 92 a 63. En el perdedor anotó 5 puntos Matías Bernardini.

A España. Pablo Prigioni acordó su retorno a Baskonia de España para jugar el resto de la temporada.

TNA. Hindú le ganó el clásico de Resistencia a Villa San Martín por 66 a 59 con 8 puntos y 5 rebotes del rosarino Pablo Fernández, mientras que en el perdedor anotó 10 tantos y tomó 4 rebotes Agustín Carnovale.

Federal. Atlético Tostado le ganó al Central de Ceres de Enrique Lancellotti por 118 a 68. BH de Gualeguaych venció a Unión de Goya por 75 a 66 con 2 puntos del escolta rosarino Julián Fernández. Además, Pérfora de Plaza Huincul doblegó a Unión de Mar del Plata por 84 a 71 con 7 puntos y 8 rebotes de Cristian Scaramuzzino y 2 tantos de Alejandro Marinelli.

España. Granada superó a Lucentum de Alicante por 78 a 72 y se mantiene al frente de la Liga Leb Plata de España. El alero rosarino Alejandro Bortolussi marcó 12 puntos, tomó 6 rebotes y dio 3 asistencias. No le fue bien al Zornotza de Juan Orellano, que cayó por 98 a 71 ante CB L’Hospit en Llobregat. El base rosarino hizo 2 puntos.

Italia. En la B Nacional italiana, Napoli le ganó al Planet Catanzaro de Nicolás Morici por 90 a 78. El rosarino hizo 2 tantos. En la C Gold, Corno di Rosazzo no pudo mantener su buen andar y cayó en casa ante Jesolo por 71 a 55. Los 13 tantos del rosarino Matías Príncipe no alcanzaron.

Chile. El Deportes Castro que conduce Marcelo de la Fuente le ganó por 83 a 78 al Deportivo Valdivia de Manuel Córdoba y Guillermo Maurino en la Liga de Chile. Además, en sus restantes cotejos, Valdivia superó a Ancud 93 a 87 y Castro perdió 69 a 66 con Puerto Montt. El miércoles Valdivia visitará a Osorno.