Hijos falsos de Belgrano con los datos bien abiertos

Desde la invención de internet en http://archive.org toda web que se crea queda automáticamente guardada en esta gran biblioteca de lo que se hizo y se hace en la red. No es posible conocer que pasó un 27 de febrero de 1812, pero sí podemos buscar y encontrar distintos relatos de historiadores http://bit.ly/2lK0ABu Según algunas versiones, Belgrano no acato las ordenes de Rivadavia e izó por primera vez la bandera para luego dirigirse hacia el norte con un ejercito de gauchos y pobladores que iban apoyando su andar incierto pero con un objetivo claro. En internet podes crearte el perfil que quieras: sos Belgrano o un invasor inglés. Y ahora con un “cache” (copia de archivo) lo que decís y haces se guarda en la red, mientras que antes en la memoria de personas físicas, con ideas propias que suelen filtrar la historia contada en general por los que ganan.

El Ejercito Argentino está en internet http://www.ejercito.mil.ar , pero no nos brinda datos abiertos, sí noticias, fotos, fechas, datos duros pero no presentados como abiertos. En el acto público de Macri http://www.ejercito.mil.ar/sitio/2015/noticias/noticia.asp?Id=4410 no están los nombres de los graduados, pero sí sus fotos. Para los periodistas ahora existen herramientas que permiten extraer mucha información de una foto como Google Brain https://research.google.com/teams/brain que logra mejorar fotografías ampliadas con escasos píxeles http://bit.ly/2ko8qiR El reconocimiento facial también está al alcance de cualquier institución policial http://bit.ly/2ko8qiR los móviles inteligentes ya están en varias provincias. Y la vigilancia puede proseguir si sabemos su nombre conocemos cuál es su blog, cuenta en facebook o twitter.

Y ante el control la apertura, el sábado en Rosario se desarrolló el 1er evento Open Data Day (día de los datos abiertos) opendataday.org . En ese mismo día en las principales ciudades del mundo actores gubernamentales, militantes cívicos de los datos abiertos analizan y debaten el derecho al acceso de la información pública, que en Argentina ya es Ley http://bit.ly/2lpCfVR

Crear datos abiertos y públicos desde el Estado es una obligación y también un derecho para los ciudadanos. En la provincia de Santa Fe sólo muy pocas ciudades han decidido crear portales abiertos: Rosario, Rafaela y no muchos más http://datos.rosario.gob.ar http://datosrafaela.opendata.junar.comAhora esperar gobiernos abiertos hechos por la gente y conocer el cómo y para qué.

Quién no quisiera ser descendiente de Belgrano. Y ahora lo podemos hacer con una prueba de adn “low cost” por unas monedas http://bit.ly/2mQCAh5Si tenemos un 90% de españoles, italianos y turcos, y terminar llorando desconsoladamente porque al final no eramos lo que creíamos: descendientes de alemanes y suecos. Pero también conocer enfermedades potenciales y agregar las “psicologías potenciales” http://bit.ly/2ludnZu de una sociedad en crisis que no hace demasiado cuando se entera que falleció la víctima número 13 http://bit.ly/2mYcsAr del choque de un colectivo interubano olvidado.

¿Y por el lado de la justicia?: más datos sin digitalizar, todo está por hacerse es lenta, pero a veces rápida, como la decisión judicial de sacar un libro en circulación a la periodista Natalia Aguiar https://twitter.com/slataguiar que escribió sobre la polémica gestión e historia de Ricardo Lorenzetti “El señor de la Corte” http://bit.ly/2lHy5Up Ahora con un clic podés informar al mundo de las injusticias y comunicarnos entre millones de personas al mismo tiempo al segundo. Así fue como un libro con el apoyo internacional a los pocos días volvió a las librerias y es probable sea best seller; y Lorenzetti deberá digitalizarse. Como también nos enteramos como en un juicio oral a represores se amenazó a jueces y familiares de desaparecidos http://bit.ly/2mSJGB7 Todo queda en el archivo y se puede buscar.

Si buscamos justicia la encontramos en esta madre heroica http://bit.ly/2m5IDi4 que le robaron su computadora y sólo por recuperar las fotos de su hija muerta, no paró; y fue a la red una herramienta que nuevamente salvó amores. En un mundo virtual que nos regocija cuando nos enteramos que Carlos Quilici (bandoneonista rosarino) https://www.facebook.com/carlos.quilici.3 está tocando tangos en Vietnam, enterarnos de que hay un nuevo activismo ciberterrícola http://theknox.xyz/knox-proyecto-zoom.html que promueve el arte callejero, o que a un grupo se les ocurrió pegar pendrives en paredes para compartir archivos y cualquiera descargarlos los “Dead drops” https://deaddrops.com/es/ La rebeldía está y desoir las ordenes superiores no siempre es malo.

Con los datos abiertos con las publicaciones en la red, nos enteramos de las últimas informaciones de la ONU: existen 795 millones de personas que padecen de hambre, 1 de cada 9 personas en la tierra http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ sí ahora mismo — en este momento que está leyendo el diario con una medialuna — . Los datos de la distribuicion mundial riqueza llegan al diario y se publican sin resquemor, las informaciones son alarmantes ante la búsqueda de igualdad, derechos y todo lo que venimos hablando: el 0,7% de la población mundial (34 millones) tiene el 45,2% de la riqueza global. Mientras tanto nuestras corporaciones preferidas de la red (Google y Microsoft) se reunen en privado para censurar links a torrents http://bit.ly/2mYkqct (que son esos archivos que nos permiten bajar películas y música, una herramienta para compartir información de forma “abierta” “pública” y gratuita P2P https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer ; y eso no lo entienden, ni lo entenderán, porque forman parte de ese porcentaje mínimo de poder. Quizás siga la discusión en algún foro o red social, o para los nietos con el adn real de Belgrano y no falsos.