Gimnasia, con la ilusión de meterse en el hexagonal final

Los Sub 17 de Gimnasia y Esgrima buscarán desde este viernes en Paraná dar un paso histórico para la institución, ya que disputarán las semifinales nacionales de la categoría en busca de uno de los dos pasajes que pone en juego la zona Centro para el hexagonal final de la competencia.

El equipo mensana tendrá su presentación desde las 18.30 en el club Estudiantes y será ante Peñarol de Rosario del Tala, mientras que el sábado en el mismo horario chocará con Regatas San Nicolás y el domingo a las 19 enfrentará a Estudiantes de Paraná.

Gimnasia tiene un plantel con inmensa mayoría de jugadores de U16, que dan un año de ventaja con respecto a los otros elencos, e incluso en esta ocasión al superponerse el calendario con el U15 santafesino no podrá contar durante el fin de semana con dos jugadores que están en la rotación y el mismísimo DT tendrá la cabeza en dos lugares al mismo tiempo. Errores a corregir para la dirigencia para que los chicos no se lamenten por culpa de los grandes.

En total participan de esta instancia doce equipos divididos en tres zonas. Los dos mejores de cada una avanzarán al hexagonal final.

La zona Sur será en Unión de Mar del Plata, con el local más Centro Español, Obras Sanitarias y Petrolero Argentino. Y la Norte será en Santiago del Estero con el local Jorge Newbery más Independiente de Santiago del Estero, Murialdo de Mendoza y el gran candidato Instituto de Córdoba.

Ciclón cortó el invicto de Sportivo América

Ciclón dio la nota de la jornada once de la A2 local al vencer a Sportivo América por 84 a 73 y cortar un invicto que llevaba ya un año. El Diablo evitó así que el Verde se escape en la punta de la tabla.

De todas formas, la derrota le salió “barata” a América, que sigue teniendo dos puntos de ventaja en la tabla porque Alumni de Casilda cayó 96 a 85 ante Gimnasia.

Unión y Progreso derrotó a Tiro Suizo 83 a 71, Atlantic a Saladillo 81 a 51 y Provincial a Regatas 74 a 73. Ahora América tiene 21, Alumni 19, Gimnasia 18, Provincial y Ciclón 17.

Por su parte, en la fecha 11 de la B, Newell’s perdió en casa frente a Garibaldi por 79 a 75. Este viernes desde las 21.30 se inicia la jornada 12 con Libertad vs. Ben Hur, Central vs. Calzada, Universitario vs. Garibaldi, Newell’s vs. Red Star, Unión de Arroyo Seco vs. Federal y Fisherton vs. Talleres de Arroyo Seco.

Y por la décima de la C jugarán este viernes desde las 21.30 Timbúes vs. Maciel, Sionista vs. San Telmo, Asac vs. Horizonte y Belgrano vs. Velocidad.