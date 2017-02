Futsal: el balón en movimiento

El I Torneo de Verano de Futsal de la Asociación Rosarina de Fútbol, que reúne a 24 clubes de la ciudad en busca de un lugar en Copa Argentina tuvo su inicio el pasado fin de semana. Provincial sorprendió al tricampeón USAR, Newell’s goleó y Rosario Central y Central Córdoba cayeron derrotados entre los resultados más destacados de la primera fecha del certamen que abrió la temporada futsalera rosarina.

Luego de semanas de arduos trabajos de pretemporada, los equipos de futsal de la ciudad volvieron al ruedo en el flamante Torneo de Verano organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol bajo la coordinación del Consejo Auxiliar de Futsal.

Las emociones, los goles y la elevada presencia de público marcaron el inicio de este nuevo campeonato, que divide a dos docenas de equipos de Primera y Segunda División en cuatro grupos, para que luego los mejores de cada zona se enfrenten en una fase final a eliminación directa. Sin dudas que la competencia se extrañaba y tanto los jugadores como los simpatizantes dieron muestra de ellos en la mayoría de los partidos jugados.

Zona Centro

El puntapié inicial lo dieron Newell’s y Asociación Cristiana de Jóvenes con goleada leprosa por 12-4. Ambos equipos estuvieron separados por la mínima diferencia hasta mediados del segundo tiempo, cuando la Lepra pudo estirar la diferencia anotando siete tantos consecutivos.

Seguido a este encuentro se dio la gran sorpresa de la jornada. Unión Sionista no pudo con Provincial, que se dio el gran gusto de vencer, en condición de visitante, por 6-4 al tricampeón rosarino.

Con el estreno de David García en el banco provincialista, el conjunto rojo salió a jugar de igual a igual y tuvo su recompensa en los minutos finales, cuando Manuel Oro adelantó al equipo de penal y “Chiqui” García liquidó el trámite en los últimos segundos.

Por último, Sagrado Corazón y Argentino Sirio disputaron un partidazo en cancha de Regatas. El tricolor de calle Italia se puso en ventaja, Sagrado lo pudo dar vuelta, y en los minutos finales Sirio remontó para quedarse con los tres puntos gracias a una sexta falta convertida por su capitán Rodrigo Augsburger que puso el definitivo 3-2.

Próxima fecha: Provincial vs. Newell’s; Sirio vs. USAR; Sagrado Corazón vs. A. Cristiana de Jóvenes.

Zona Sur

Unión Central tuvo un debut ideal luego de su afiliación en este año a la Rosarina, venciendo por la primera jornada a Nueva Aurora. La Carpita vio cómo su rival, ascendido a primera división el último año, le empató el partido en tres ocasiones, hasta que Iván Celis puso el 4-3 que dio el triunfo.

Mientras tanto, en Villa Gobernador Gálvez se enfrentaban Talleres RPB y Central Córdoba con resultado final de 9-7 para los locales.

El Charrúa corrió siempre de atrás y casi logra empatar luego de haber estado cuatro goles por debajo, pero no le alcanzó y el local lo terminó liquidando. Luciano Herrera de Talleres y Matías Araut de Central Córdoba anotaron tres tantos cada uno y fueron los goleadores de la primera fecha del torneo.

Tiro Suizo por su parte se sobrepuso a una expulsión y un penal recibido, y pudo vencer 4-1 a Latinoamérica, gracias a una buena actuación de su arquero y a la eficacia demostrada en ataque.

Próxima fecha: Latinoamérica vs. Unión Central; Central Córdoba vs. Nueva Aurora; Talleres vs. Tiro Suizo.

Zona de la Costa

Duelo de vecinos se dio en Arroyito, con la visita de Rosario Central a Regatas Rosario, dos equipos que siempre son animadores de los torneos de la Rosarina.

El triunfo fue para Regatas, que goleó por 7-1 al Canalla. Más de un centenar de personas vivieron el partido en las tribunas, que tuvo como goleador al histórico Alejandro Pérez, autor de tres anotaciones.

En tanto, por el otro duelo de la zona y con marco de gente importante, Rowing igualó como local 2-2 ante Remeros y Náutico venció a Italiano.

Próxima fecha: Central vs. Náutico; Remeros vs. Regatas; Rowing vs. Italiano.

Zona Oeste

Jockey Club venció 4-0 a Horizonte en el debut en el banco de Santiago Di Mauro para los de Fisherton. Los goles los marcaron Rahi, Sullivan y Cattaneo, siendo el tanto restante en propia puerta.

Próximos fecha: Banco vs. Echesortu; Jockey vs. Unión Americana; Horizonte vs. Parquefield.

La primera fecha ya quedó atrás. Entre el próximo jueves y sábado se jugará la segunda, que seguramente vendrá con más emociones.

Las chicas van por más

Hoy por hoy el fútbol ya no es más cosa de hombres. Miles de chicas despuntan el vicio de la redonda y el futsal no se queda atrás. El año pasado fue la primera experiencia en la Rosarina y 13 de Marzo gritó campeón. Y ahora los clubes se siguen sumando a los torneos oficiales de futsal femenino organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol. De cara al 2017 ya son 14 los clubes inscriptos, que disputarán Torneo Apertura y Clausura y tendrán la oportunidad de clasificar a la Copa Argentina de AFA. El sorteo de ambos campeonatos se hará el próximo 21, habiéndose extendido el tiempo de inscripción hasta el 20. A día de hoy los clubes participantes son 13 de Marzo, Tiro Suizo, Teléfonos, Latinoamérica, Sunderland, Unión Central, Politécnico, Newell’s, Social Lux, Godoy, Horizonte, Parquefield, Unión Americana y Talleres.