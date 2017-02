Falleció el conductor y humorista Leo Rosenwasser

El humorista Leo Rosenwasser murió a los 61 años en tras haber sufrido un infarto mientras cenaba con su pareja. De acuerdo al relato que dieron fuentes policiales, el ex conductor radial fue al baño del departamento de Belgrano donde estaba comiendo, porque se sentía mal. Varios minutos después su mujer escuchó un ruido, se acercó y lo vio desplomado.

El personal de la Policía Federal trasladó su cuerpo desde el hotel del barrio de Belgrano hasta la Morgue Judicial para realizar la autopsia y confirmar la causa de su muerte.

Rosenwasser hizo recordados personajes como humorista en Videomatch y Ritmo de la noche, programas que condujo Marcelo Tinelli en Telefé. Las cámaras ocultas de “El Oso”, “Leo Leonor” y “Rompé Pepe” fueron las más exitosas de su paso por la televisión.

Con el tiempo dejó su labor humorística y se volcó a la actuación con roles menores en algunas ficciones. En los últimos años se reconvirtió como conductor radial y también como entrevistador en programas del cable.

En pleno enero, Leo Rosenwasser tuvo un fugaz paso mediático por programas de chimentos, pero no por razones divertidas. Trascendieron audios en los que maltrataba en forma verbal a su ex mujer Raquel Bermúdez, madre de sus tres hijos, Baltazar y Camila de 15 y Martina de 10 años. “Mi matrimonio se arruinó cuando mi ex empezó con el alcohol. Me separé porque vivía alcoholizada”, señaló Leo en una entrevista con Intrusos, donde expusieron su caso.

Rosenwasser mantenía una relación amorosa con Valeria Dollagaray, de 39 años.