Este lunes no habrá transporte de ningún tipo desde las 5 hasta pasado el mediodía

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció este sábado una protesta para forzar en el Congreso el tratamiento de los cambios en Ganancias por la cual el próximo lunes 19 no circulará ningún medio de transporte terrestre o aéreo en todo el país, desde las 4 de la madrugada hasta, al menos, el mediodía. Lo único que se escapa de la medida de fuerza es lo más caro: el servicio de taxis.

Formalmente, la CATT, que conduce el también triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid, informó que se realizarán “asambleas informativas” en los lugares de trabajo entre las 4 y las 12 que “implican que en ese lapso no prestarán servicios los trabajadores, ya que se interiorizarán acerca de las negociaciones que se están llevando adelante para escuchar nuestros reclamos en las modificaciones al impuesto a las ganancias, que hoy nos afectan sensiblemente”, argumentó el referente sindical.

En Rosario, desde las 5, dijo Cornejo

Rosario no escapa al parate del transporte, que afectará principalmente a quienes no cuentan con medios propios para trasladarse a sus ocupaciones. Se encargó de ratificarlo el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Manuel Cornejo. Este lunes, entre las 5 y las 12, dijo, “estarán cancelados todos los medios de transporte” para realizar asambleas sobre los reclamos sectoriales en torno al impuesto a las Ganancias. En Rosario, las asambleas que empujarán el corte de servicios se realizarán en los galpones de la empresa privada y las estatales del Transporte Urbano de Pasajeros. El reclamo de UTA, en particular, es que para Ganancias no se computen las horas extras, los viáticos y feriados trabajados. Desde el gremio local insistieron en que el paro (aunque se niegan a llamarlo de esa manera) incluye a “todos los servicios: urbano, interurbano, larga distancia, todos”. La medida concluye a las 12, pero si ocurre como en anteriores paros del transporte, las unidades comenzarán a verse en las calles bastante después.