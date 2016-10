Escobar: “Tengo mucho por mejorar”

A muchos de los jugadores de Newell’s aún les dura la bronca tras el empate con San Lorenzo. Y no es para menos: el muleto equipo que paró el uruguayo Diego Aguirre en el Coloso Marcelo Bielsa le clavó el 2-2 sobre el final del encuentro, impidiéndole a la Lepra festejar un triunfo más que importante en la carrera por no perderle pisada al firme líder que tiene el campeonato: Estudiantes de La Plata.

“El partido estaba casi cerrado. Eran tres puntos que nos servían mucho para seguir ganando en confianza y también para continuar bien prendidos arriba en la tabla de posiciones”, opinó en diálogo con el programa radial Una Buena Tarde el juvenil Franco Escobar, quien poco a poco se va afianzando en la defensa y como una de las principales alternativas para el entrenador Diego Osella a la hora de rearmar la línea de fondo.

“Me gusta más jugar de central porque es mi puesto natural, pero a eso lo decide el DT”, argumentó el futbolista de 21 años, titular en los tres últimos compromisos que disputó la Lepra: frente a Gimnasia (1-0 con gol de Víctor Figueroa) en la 6ª fecha y ante el Ciclón el último domingo. Y claro está: también en Arroyito el fin de semana anterior, duelo en el cual Newell’s logró cortar la racha negativa en los Clásicos.

“Estábamos muy emocionados por jugar en el Coloso con nuestra gente después de ganarle a Central. Sabíamos que iba a ser una fiesta y así lo fue. Una lástima que no pudimos darle el triunfo al público”, se lamentó el polifuncional defensor.

“Sé que no tuve un buen partido con San Lorenzo. Soy muy autocrítico conmigo mismo y siempre estoy buscando superarme. Sé que puedo dar más”, enfatizó Escobar, quien no dudó en remarcar la buena relación que tiene con algunos compañeros como Sebastián Domínguez o Leandro Fernández: “Ellos son los que más me hablan y enseñan. Seba y Coty son dos fenómenos”.

“Con estar dentro del equipo me conformo, después si me puedo afianzar como central mejor, pero tengo mucho que mejorar”, insistió el zaguero, quien tuvo su bautismo de fuego en Primera División a mediados del año pasado en La Bombonera de la mano de Carlos Picerni, en un choque que finalizó con victoria de Boca por 4-0.

En cuanto a la gran campaña que viene protagonizando la Lepra, único escolta del certamen con 18 unidades y a cuatro del puntero Estudiantes, Escobar expresó: “El objetivo es sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Si seguimos así, ya veremos más adelante para qué estamos, esto recién arranca. Pero no hay que perder de vista el objetivo, que es sumar y sumar”.

“La diferencia con el torneo pasado es que ahora somos más efectivos. Sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas en el juego. A veces cuando vamos ganando nos replegamos inconscientemente y eso nos termina generando problemas. Pero podemos dar mucho más”, sentenció el pibe, quien al igual que el resto de los leprosos, ya comenzó a palpitar el próximo desafío: el sábado ante Racing en Avellaneda.

Matos se volvió a resentir

¿El cuento de la buena pipa? Mauro Matos volvió a ser noticia dentro del mundo Newell’s. Y como casi siempre desde que arribó al Parque a mediados de año, a raíz de una lesión. Es que el experimentado delantero de 34 años, ausente desde la 3ª fecha del campeonato, volvió a resentirse de la tendinitis en el tendón de Aquiles derecho que lo marginó de las anchas hace más de un mes y tendrá unos 15 días de inactividad antes de poder volver a los entrenamientos. De no creer…

El ex artillero de San Lorenzo no juega desde el empate 1-1 con Sarmiento en Junín, luego del cual no volvió a jugar y sólo intentó practicar en la semana del Clásico, aunque lo hizo diez minutos y debió abandonar el campo de juego.

Con Ignacio Scocco todavía en recuperación y con Matos totalmente descartado, Diego Osella comenzará a diagramar hoy lo que será el próximo duelo de la Lepra, el sábado en el estadio Juan Domingo Perón ante Racing.

Nacho venía lidiando con una persistente ciatalgia provocada por un golpe que le impidió ser de la partida en el Clásico. Si bien estuvo en el banco de suplentes en el triunfo ante Central y hasta hizo el calentamiento previo con el resto de sus compañeros, finalmente no ingresó.

Así las cosas, el DT deberá volver a improvisar con algún otro futbolista en la posición de delantero centro, tal y como viene haciendo en los últimos partidos, en los que probó con Joel Amoroso, Mauro Fórmica y Mauricio Tevez de “falso nueve”.

La buena noticia para Osella es que podrían llegar a estar disponibles los defensores Germán Voboril y Juan Ignacio Sills, así como el polifuncional Sebastián Prediguer.

Bonos: saldo más positivo

La dirigencia leprosa oficializó ayer el número de bonos vendidos por el “Día del club”: 21.481. Si bien el Coloso superó ampliamente en número de concurrentes a esta cifra, fuentes dirigencial aseguraron que la diferencia radica en los protocolos de marketing, los menores, los invitados del programa “todos los barrios”, que son gente de escasos recursos, y lo que no se puede decir oficialmente es que gran parte de la barra ingresó sin el bono.

“Están los talonarios a disposición de los socios para que constaten que se vendió esa cantidad”, señaló un directivo ante la consulta de muchos hinchas sobre la diferencia entre el público presente en el estadio y los que colaboraron comprando el bono.

La recaudación se acerca a los 2,7 millones de pesos, ya que cerca de 20 mil bonos se vendieron anticipados a 120 pesos.

El dinero recaudado se destinará a pagar la extracción de los árboles que están detrás de la tribuna del Palomar (arranca la próxima semana), y a la instalación de la red de tendido eléctrico de alta tensión en el hotel de Bella Vista.

¿Hinchas leprosos en el Cilindro de Avellaneda?

Tal y como sucedió en los dos últimos compromisos frente a Temperley (0-0) y Central (1-0), la dirigencia de Newell’s realizó ayer la solicitud formal a sus pares de Racing y a las autoridades del Aprevide para que sus hinchas puedan asistir al partido que se jugará en Avellaneda el próximo sábado a las 18.15, por la 9ª fecha del torneo. Si bien tanto en el Alfredo Beranger como en el Gigante de Arroyito no se hizo caso al pedido, la CD leprosa tiene esperanza de que esta vez los hinchas sí puedan estar de visitante.