El Sala goleó en Sorrento

Se hizo fuerte en casa. Argentino se reencontró con la victoria en su reducto de barrio Sorrento con un contundente 3-0 sobre Puerto Nuevo, en el marco de la 11ª fecha del campeonato de Primera D, que ahora lo tiene en zona expectante de cara al objetivo de meterse en el reducido.

Llegaba golpeado el Sala tras el 0-2 afuera con Deportivo PAraguayo y ayer ante su gente no podía fallar. Y no lo hizo: con un doblete de Nazareno Bartomioli sobre el cierre de la primera mitad y otro de Alejandro Olocco en el inicio de la etapa complementaria, el equipo de Marcelo Vaquero liquidó el asunto 3-0 en el José Martín Olaeta, escenario donde no podía sumar de a tres desde la 7ª fecha, cuando venció 2-0 a Claypole.

El Sala, que la próxima fecha visita a Muñiz, trepó al 10º puesto con 13 puntos, misma cantidad que Paraguayo y Español, los últimos que entran al reducido.