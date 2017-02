El programa Barrios de Cara al Río cerró la temporada estival

Alrededor de 100 chicas y chicos de diferentes centros de Convivencia Barrial protagonizaron el cierre del tradicional ciclo de capacitación en kayakismo y contacto con el entorno ribereño.

El Balneario la Florida fue punto de encuentro para el cierre de temporada del tradicional proyecto náutico de inclusión social juvenil Barrios de Cara al Río. Desde las 10 de la mañana del jueves pasado profesores y jóvenes de los centros de Convivencia Barrial Travesía, Los Cedros, La Esperanza, Rucci y Nuevo Alberdi disfrutaron de una cálida jornada a la vera del Paraná.

Abrazos, risas y cánticos marcaron la jornada cuando chicas y chicos que participan del proyecto socioeducativo de formación en kayakismo dieron un cierre colorido junto a profesores y coordinadores de la actividad, en el cual se hizo entrega de certificados y algunos presentes. También hubo picnic, juegos acuáticos y recreativos.

Matías, Joan y Yair comenzaron su recorrido desde la colonia de Club Sparta. Uno de ellos comenzó a concurrir desde el primer año del ciclo, en 2011, y entusiasmó a sus amigos para hacer lo mismo. “Nos trajo Esteban, un amigo del barrio. Al principio te da un poco de cosa andar en el kayak, yo no sabía nada, no tenía experiencia en el río, nunca había andado. Sé nadar, porque aprendí en la colonia de Sparta. Nosotros somos de la misma cuadra y nos juntamos en el club, de ahí surgió sumarnos al proyecto. El proyecto es genial, la experiencia es muy linda, la pasamos de diez. Sumamos un montón de experiencia y es un proyecto integrador”.

El entusiasmo de jóvenes no sería tal sin el impulso y el compromiso que cada uno de los profes transmiten. “Ellos te contagian amor por el río. Soy feliz cada vez que vengo”, dijo Brian, uno de los pioneros, quien llegó hace 5 años y no se fue más. “Empezamos con mi hermano en 2011 a remar, y casi al mismo tiempo comenzamos a concurrir a la colonia del club Sparta y se empezó a armar un grupo grande. Compartimos el club y las ganas de venir al río. Hace poco hicimos el cruce con los profes y los compañeros y fue muy lindo. Me encantó”.

Cerca del mediodía, los participantes fueron convocados debajo de la sombra de unos sauces, y entre cantos y festejos a modo de ritual se dio comienzo a la entrega de certificados, coordinada por Gabriel, uno de los tantos docentes que llevan adelante la actividad desde sus inicios. “Siento una gran satisfacción de poder acompañar el acercamiento de chicos y jovenes a este entorno natural. Cuando uno se sube arriba de una embarcación y navega por el río toma más conciencia y cercanía frente a la magnitud y a partir de ahí se genera el respeto por el entorno y la necesidad de entender al río y su comportamiento, mas allá de lo meramente técnico. Si bien hay saberes que son importantes a la hora de subirse a una embarcación por cuestiones de seguridad (vientos, el clima, la correntada, los puntos cardinales), son variables que debemos evaluar en conjunto, teniendo en cuenta cuáles son las propias limitaciones. Y esos momentos son los que fortalecen el trabajo colectivo y los lazos de solidaridad en el río”

Acerca del proyecto Barrios de Cara al Río

Este proyecto socioeducativo tiene como objetivo acercar al ámbito ribereño a la población joven de diferentes barrios del distrito Norte, desde una mirada responsable e integral del uso del espacio costero y su disfrute. Del mismo participan alrededor de 80 niños, adolescentes y jóvenes que asisten a los centros de Convivencia Barrial Nuevo Alberdi, Los Cedros, Rucci y Travesía.

La propuesta se lleva adelante en el marco de un trabajo integral de aprendizajes que comprende canotaje, natación, actividades de vida en la naturaleza, actividad física y cuidado del medio ambiente, a cargo de los educadores de las áreas de Juventudes, Infancias y Familias y Recreación y Deportes, pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social municipal.