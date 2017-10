El Plan B de reforma electoral de Cambiemos es como el de Santa Fe: boleta única pero no electrónica

Una de mínima, como “Plan B” igual a lo que ya tiene Santa Fe: el director nacional Electoral, Fernando Álvarez, consideró que la boleta única de papel sería una “salida” para los problemas en los comicios. El funcionario insistió igual con la postura del gobierno en que el voto electrónico sería un esquema aún “mejor”.

“La reforma política no es solamente el instrumento de votación, sino el cambio estructural de un sistema que tiene estas limitaciones y dificultades por sistemas mas seguros, confiables y rápidos. La boleta única electrónica puede ser una salida, pero pienso que la boleta única es la salida, y si fuese electrónica sería mejor”, explicó Álvarez. Así, tras el fracaso en el intento de imponer un sistema informático que muchos países dieron de baja tras probarlo, y que mereció reprobación política y técnica en el Congreso, desde el Ejecutivo recalculan hacia un objetivo de mínima. La boleta única es la que ya se implementa en Santa Fe en reemplazo de la sábana.

En declaraciones al sitio web Letra P, el funcionario consideró que “ésa es una discusión que nos tenemos que dar” ya que “la boleta única es la solución”.

Álvarez hizo malabares: “Después vendrá el tamaño de la boleta, y si no sale la boleta única electrónica, una alternativa que puede funcionar, y que ya estamos experimentando, es la transmisión de los datos desde cada centro de votación. Se manda directamente desde la mesa, y se ahorra esa manipulación y recorrido logístico”, precisó. De nuevo, es lo que en las recientes Paso la provincia de Santa Fe exploró en una prueba piloto que se repetirá en las generales: el recuento de votos tradicional con la boleta única, y la confección de los documentos más el envío al centro de cómputos con celulares y tablet portadoras de aplicaciones con las normas de seguridad internacionales.

“Si prospera este modelo, serían los mismos fiscales partidarios y autoridades de mesa quienes transmiten directamente lo que escrutaron”, agregó el funcionario nacional sobre el nuevo intento de avanzar en, al menos, una reforma electoral. Sobre lo mismo, abundó: “En el caso de que no nos pongamos de acuerdo en el Congreso, sería el próximo paso en caso de que se siga votando con boleta de papel”, remarcó.

Álvarez destacó que “la Cámara Nacional Electoral también apoya esta iniciativa” y subrayó: “Lo pidió y lo sugirió antes, pero la logística era imposible de hacer, porque nos estábamos preparando para la boleta única electrónica y cuando no prosperó volvimos al plan B, que era el sistema anterior”.

Álvarez insistió en que “desde el punto de vista técnico el escrutinio fue correctamente realizado y ejecutado” en las primarias de agosto pasado.

“Lo que pasó fue esta circunstancia excepcionalísima de una diferencia tan pero tan estrecha entre dos fuerzas políticas, siempre interpretando políticamente a las Paso como una especie de primera vuelta. Porque si nos ceñimos al sentido estricto de las primarias, acá no competían Unidad Ciudadana frente a Cambiemos, pero es mas entendible verlo como una competencia en un contexto de gran polarización. Entonces, nos encontramos con este dato de la realidad, sin precedentes, de una extrema paridad”, remarcó el funcionario nacional con una mirada circunscripta a la provincia de Buenos Aires y las críticas por el desarrollo del escrutinio. Se excusó: “No hay manera de llegar al 100 por ciento de las mesas escrutadas, porque, por cuestiones que nosotros no podemos resolver y que el Poder Ejecutivo no puede resolver, hay una cantidad de telegramas que quedan fuera del provisorio. Tratamos de que sean la menor cantidad posible y por eso estamos trabajando con la Justicia Electoral”, agregó.