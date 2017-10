El pibe Cabrera se recuperó y será titular ante Vélez

Una recuperación impensada modificó la idea de Juan Manuel Llop de cara al partido ante Vélez del sábado a las 18.05. El juvenil Enzo Cabrera está disponible mucho antes de lo previsto tras un esguince de rodilla que amenazaba a dejarlo afuera tres semanas y el DT lo mantendrá como titular, aunque su compañero en ataque será Mauro Guevgeozian y no Luis Leal.

Y los cambios no quedan ahí. Brian Sarmiento está mejor de lo que el propio cuerpo técnico imaginaba y será titular, en lugar de Víctor Figueroa, mientras que el director técnico analiza quién ingresará por el suspendido Braian Rivero, y el candidato con más chances es Jalil Elías, aunque no habría que descartar a Juan Ignacio Sills.

Los once que probará hoy el Chocho son Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Joaquín Torres, Nery Leyes, Jalil Elías y Brian Sarmiento; Enzo Pérez y Mauro Guevgeozian.

De todas maneras la idea de Llop puede tener un problema. Ayer, en la última parte del ensayo táctico realizado en Bella Vista, Mauro Guevgeozian sufrió un golpe en la espalda y se fue con mucho dolor. Y su presencia en el ensayo de fútbol de hoy dependerá de cómo se sienta.

Si bien Juan Manuel Llop había adelantado que podría probar a la dupla Guevgeozian-Leal, e incluso no descartó poner al ex Banfield Brian Sarmiento de media punta y ubicar a Héctor Fertoli por izquierda, la recuperación del pibe Cabrera hizo rever su idea. El Chocho está muy entusiasmado con el rendimiento del juvenil de 17 años y por eso lo piensa entre los once aunque apenas haya pasado una semana del diagnóstico que indicaba que iba a estar parado de dos a tres semanas.

Umbro puso el gancho

Contrato con Umbro firmado. Finalmente ayer por la tarde Newell’s y la marca de indumentaria inglesa sellaron el vínculo por 2 años y la opción de uno más que ya estaba acordado desde hace algunas semanas.

Umbro vestirá a la Lepra desde enero del próximo año y el contrato se extenderá hasta fines de 2020, plazo donde concluye además el mandato de la actual dirigencia.

Por una cuestión contractual, no trascendió aún el dinero que la marca le dará a Newell’s, ni los detalles del contrato, pero habrá un adelanto de unos 5 millones que estará en la cuenta judicial esta semana para poder cubrir los cheques que recibieron los jugadores correspondientes a los sueldos de agosto.

Si bien no trascendió aún ninguna imagen del diseño de la casaca que sacará Umbro a la venta en diciembre, el valor de la misma será de 1.400 pesos.

Asamblea con matices

El día llegó. Tras dos semanas con declaraciones cruzadas entre dirigencia y oposición, con reuniones previas intentando llegar a un acuerdo que no llegó, hoy a las 18 será el primer llamado para la Asamblea de socios donde se pondrá a consideración la Memoria y Balance del ejercicio 2016/17.

El arco opositor sigue firme en su postura de no aprobar el balance, aunque buscará una postura más atenuada y solicitará un “cuarto intermedio”, que según el estatuto no debería pasar de diez días hábiles.

Ayer hubo una nueva reunión entre dirigencia y oposición, en busca de llegar a un acuerdo. Se barajó la chance de postergar unos días la Asamblea para que las agrupaciones recibieran la documentación respaldatoria del Balance, pero la dirigencia no aceptó y con un comunicado confirmó la realización esta tarde en el estadio cubierto.

El oficialismo buscará que se apruebe un balance que arroja un pasivo de 355 millones (227 corriente) y un déficit del ejercicio de 41 millones de pesos. Pero el gran problema es que los estados contables no fueron aprobados por el auditor externo contratado por los directivos por diferencias entre mutuos por préstamos de terceros y lo que está contabilizado.

Los dos últimos balances fueron aprobados con pocos votos a favor, ya que la postura mayoritario fue abstenerse al voto. Pero hoy la oposición propondrá el cuarto intermedio y si no prospera su postura, votará en contra.

Podrán concurrir socios mayores de 21 años, con tres años de antigüedad en cualquier categoría y cuota de septiembre al día.

Cobraron los empleados

Los empleados cobraron ayer la mitad adeudada de los haberes de agosto, pero se mantienen en estado de alerta y si el viernes no perciben el sueldo de septiembre, podrían comenzar con alguna medida de fuerza. La dirigencia hizo una promesa de abonar la mitad de septiembre el viernes, fecha tope puesta por los empleados.