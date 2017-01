El pase de Walter Montoya, la novela continúa

Los días pasan y las ofertas del exterior por Walter Montoya no se confirman. Al menos hasta ayer, desde Genoa de Italia no contestaron por la contraoferta que envió Central. Y el interés oficial de Sassuolo, no se transformó aún en propuesta concreta. Tampoco llamaron desde España, donde afirman que Atlético Madrid también tiene al Chaqueño en la mira.

En este escenario, a la par de lo que se negocia con Genoa, las únicas ofertas concretas son las de River y Boca. Y como la política de los de Arroyito es no vender en el mercado local, tienen pensado charlar con Montoya para comunicarle que, si lo de afuera no prospera, no será transferido.

De todos modos, la chance de venderlo a Genoa sigue en pie. Ayer hubo contactos con los italianos, que están dispuestos a cumplir con lo solicitado por Central (elevar de 5 millones de euros a 5,5 limpios para las arcas auriazules). Pero no pueden resolver todavía el otro pedido Canalla de mejorar los plazos de pago.

Mientras tanto, quienes asesoran a Montoya, mantienen la expectativa, tanto de que conteste Genoa, como de que se formalice una nueva propuesta del exterior. De todos modos, no comparten la idea de la dirigencia auriazul de que el Chaqueño no sea vendido en el mercado local. Si esto ocurre, puede darse un conflicto de intereses entre las partes, porque Montoya ya anunció su deseo de “cambiar de aire” en este libro de pases. Por lo tanto, desde el entorno del volante, no descartan Boca y River.

¿Otro interesado?

Según el diario As de España, Montoya está en la mira del Atlético. Y, en las próximas horas, los españoles realizarían una oferta.

“El centrocampista argentino Montoya, objetivo del Atlético”, tituló el periódico de ese país. Y en la bajada, informó que “Boca, River, Genoa y Sassuolo también tienen en su agenda al futbolista de Central (23 años). El traspaso rondaría los 5,5 millones de euros”.

Un Tanque en Rubio Ñu

Ezequiel Rodríguez fue contratado por Rubio Ñu, equipo de la primera de Paraguay. Pese a haber debutado en el Canalla, el delantero de 20 años, no llegó a firmar contrato profesional. Y se fue del club tras firmar un convenio. En el mismo se consigna que Central recibirá un 20 por ciento del total de una futura transferencia.

El Tanque había debutado de la mano de Coudet el torneo pasado, cuando Central igualó 1-1 con Quilmes. Y después, el Chacho lo incluyó en el complemento del cotejo de la primera fecha de este torneo, en el 0-0 ante Defensa y Justicia, también en Arroyito. El anuncio de la contratación fue publicado en redes sociales de Rubio Ñu.

Primer ensayo en falso

El primer amistoso de la pretemporada terminó en derrota. El equipo de Paolo Montero cayó ante Patronato 2 a 1 en Arroyo Seco a puerta cerrada. El único tanto fue obra de Teófilo Gutiérrez, quien anotó el empate transitorio en el primer tiempo. Mientras que Fernando Telechea y Alejandro Gagliardi marcaron los goles para el equipo de Rubén Forestello.

El once designado por el uruguayo Montero formó con: Diego Rodríguez; Víctor Salazar, Hernán Menosse, Marco Torsiglieri, y Cristian Villagra; Washington Camacho, Damián Musto, Gustavo Colman, y José Luis Fernández; Teo Gutiérrez y Marco Ruben. Patronato alistó a: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera y Lucas Márquez; Lautaro Comas, Damián Lemos, Marcelo Guzmán y Damián Arce; Gagliardi y Telechea.

El partido se disputó en dos tiempos de 30 minutos, y Montero realizó dos variantes. En la segunda parte, la dupla de centrales fue Renzo Alfani y Mauro Cetto, quienes reemplazaron a Menosse y Torsiglieri.

A continuación del partido que protagonizaron los titulares de cada club, fue el turno de un segundo encuentro en el que se midieron los suplentes de ambas instituciones. Allí, con arbitraje de Ángel Acuña, hubo triunfo de los auriazules por 4 a 0. Los goles del Canalla fueron obra de Maximiliano Lovera, Rodrigo Migone (ambos en el primer tiempo), Matías Palavecino y Félix Banega (en el complemento).

El once alternativo formó con: Jeremías Ledesma; Alfani (Banega), Dylan Gissi, Cetto, y Esteban Burgos; Ferrari, Mauricio Martínez (Matías Mansilla), y Lovera (Rivas); Leonel Rivas (Palavecino); Fabián Bordagaray y Migone.

Por cuestiones físicas, Montero no contó para estos ensayos con Javier Pinola y Germán Herrera, que se reponen de distintos inconvenientes. Además, el cuerpo técnico preservó a Walter Montoya, cuyo futuro estaría fuera de Central.

La pretemporada auriazul continuará hoy, por la mañana, con un nuevo ensayo que se llevará a cabo en el country de Arroyo Seco.

Entradas par el domingo en La Feliz

Ayer se dio a conocer el cronograma de venta de entradas para el duelo del próximo domingo ante Talleres en el José María Minella de Mar del Plata, desde las 22.10, en el marco de la Copa Desafío. Las populares, que cuestan 250 pesos, se venderán el mismo día del partido, de 9 a 15, en la Liga Marplatense de Fútbol, ubicada en Diagonal Álvarez 3330. Y, además, desde las 19.10, en la Boletería Norte del Minella. En cuanto a las plateas, el expendio también se dará el mismo domingo, de 9 a 13 y de 17 a 19, en Rapipago de calle Moreno 2332. También se pueden adquirir plateas vía web en www.futboldeverano.com y retirarlas en la sede del mismo Rapipago. Para las plateas hay tres valores: descubierta, a 350 pesos; alta lateral, a 450; y baja, a 550.