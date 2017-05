El Parque está en orden

Volvió la paz al Parque. La previa al Clásico transitará con el clima de armonía y tranquilidad que se necesitaba. Los conflictos quedaron afuera, al menos por un tiempo, y jugadores y cuerpo técnico sólo tendrán la mente enfocada en el partido ante Central. Ayer el plantel retornó a los trabajos y lo hizo con ropa oficial, una imagen mucho más acorde al escolta del líder Boca. Pero el uso de la pilcha formal no fue casualidad. Es que la dirigencia cumplió con lo prometido y pagó sueldos de jugadores y cuerpo técnico. Y si bien aún hay cheques por depositar correspondientes a premios y primas del año pasado, la situación parece encaminarse. “Se efectuó el depósito para cancelar la deuda con el plantel profesional, cuerpo técnico y empleados”, informó la dirigencia en la página oficial. Además del plantel, ayer también cobraron los empleados los haberes de abril. En tiempo y forma, evitando cualquier conflicto. Y así, en la semana sólo se hablará de fútbol, y no de situaciones externas o comunicados que no hicieron más que generar tensión puertas hacia adentro. Y si de fútbol se trata, recién hoy podrán aparecer algunos indicios respecto del equipo. Lo que está claro por ahora es la ausencia de José San Román, con una lesión en la rodilla derecha, y la casi segura presencia de Franco Escobar como lateral derecho en su reemplazo. ¿Habrá más cambios? Osella no es propenso a realizar muchas modificaciones, aunque no sería sorpresa alguna variante en el mediocampo. Una posibilidad sería el ingreso de Jalil Elías por Sills, y en menor medida el ingreso de Jacobo Mansilla o Eugenio Isnaldo por Joel Amoroso. Para eso habrá que esperar hasta la práctica de fútbol de mañana y la confirmación de Diego Osella en la conferencia del viernes. Mientras tanto, el grupo ayer realizó trabajos regenerativos y los que no jugaron hicieron un rato de fútbol, con pilcha oficial y sueldos acreditados. San Román, 40 días out La presencia de José San Román en el Clásico ya estaba descartada, pero se esperaba el estudio en la rodilla derecha para saber el verdadero grado de la lesión y las noticias no fueron buenas. “José San Román tiene esguince de ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Será baja por 40 días”, fue el parte oficial del cuerpo médico leproso. De esta manera el lateral derecho quedaría afuera de lo que resta del torneo, ya que los tiempos de recuperación recién le permitirían volver a fines de junio y el certamen concluirá el 25 de junio. Venta de entradas, el viernes La dirigencia leprosa definió cómo será la venta de entradas para el Clásico del domingo a las 15 en el Coloso y como se preveía no habrá expendio de generales “no socios”. La venta será el viernes de 9 a 18 en las boleterías de puerta 6 (ingreso principal del club) bajo los siguientes valores: plateas superior este: socios 350 pesos, no socios 600; inferior este: 450 y 700; visera Gerardo Martino, 500 y 800; tribuna oficial Vieja Amelia, 150 y 400 pesos. En tanto, la dirigencia habilitó hasta el día de hoy para hacer nuevos socios, aunque los interesados deberán abonar tres meses por adelantado y adquirir un abono por los cuatro partidos que restan en el Coloso. Los socios deberán ingresar con la cuota de mayo y no habrá venta de generales “no socios”, ya que por ser un partido tan importante es posible que la capacidad de ambas tribunas se complete con socios. En tanto, los hinchas mayores de 6 años deberán presentar el bono “Día del Club”, que es de carácter obligatorio. Hasta el viernes inclusive el valor del mismo será de 150 pesos y se podrá comprar en Atención al Socio del Coloso, en las tiendas oficiales y en el complejo Malvinas. A partir de sábado el bono pasará a costar 200 pesos y el domingo se podrá comprar en el Coloso bajo ese valor. Banderazo El tradicional banderazo de los hinchas se realizará este domingo con un operativo de seguridad de 120 efectivos. Las puertas del Coloso se abrirán a las 18 y el plantel llegará al estadio cerca de las 19, para un rato después ingresar al campo de juego para recibir el apoyo de los hinchas como sucede ininterrumpidamente desde 1998.

: Trying to get property of non-object inon line