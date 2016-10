El Gobierno da luz verde al bono de fin de año

Luego de casi tres horas de reunión, el gobierno nacional llegó a una suerte de acuerdo con representantes de la CGT y del sector empresario para que se negocie un bono de fin de año que tenga un piso de $2 mil para los trabajadores.

Según distintos voceros, los acuerdos serán negociados entre las partes, por lo que se deja supeditado a cada sector la conformación de la suma fija extraordinaria. No se analizó el caso de los estatales, aclararon.

“Esto es un documento político, no es un decreto, ni una orden judicial. Lo que sí manifiesta es un acuerdo de todos los que fueron hoy”, afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras la reunión, según señala ámbito.com

Funcionarios aclararon que el acuerdo no contempla a los trabajadores estatales y que serán los gobiernos provinciales los que deberán definir el pago o no de un plus, y además remarcaron que no habrá una compensación económica de parte de Nación para las provincias.

Además, señalaron no se avalará la reapertura de paritarias, como reclaman varios sindicatos.