“El Futuro”, lo nuevo de Jubany

La Espera es parte ya del pasado. Mil días transcurrieron de la salida de aquellas ocho precisas canciones para definir una generación y, con las pulsiones de seguir adelante para transformar la realidad, llegó El Futuro, el nuevo trabajo del músico rosarino Pablo Jubany, material en el que explora el tiempo (el suyo y el de sus contemporáneos) para avisar: “El día que esperamos llegó; el tiempo de inventar otra vez lo nuevo”. Junto a su banda, Jubany presentará el álbum esta noche, a partir de las 21.30, en el Teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

“El futuro es hoy o acaso no será jamás”, canta y repite en tono de pregunta la canción que da título a este último trabajo, un proyecto que se define como “minucioso” y “de grandes proporciones” y que llevó casi diez años de gestación.

En El Futuro, el tiempo vuelve a ser (como en La Espera) la variable a desandar: la ilusión, lo que viene, la necesidad de no quedarse quieto para transformar. Porque, parece decirnos Jubany, sin ánimo de evangelizar con el mensaje sino más bien generando un desafío, que las frustraciones y las condenas se superan cuando se le gana la pulseada a la resignación.

Parece difícil no traer a cada rato el disco anterior a colación: no para marcar un paralelismo fundado en similitudes o diferencias sino porque las canciones que lo componen comenzaron a nacer hace una década en el contexto de una carrera ya definida en búsquedas musicales, estéticas, intereses y un tiempo que nunca se detuvo.

Rosario sigue siendo un escenario de creación para la gente sensible, para el que se anima a mirar en profundidad lo que sucede en esta ciudad que, ya quedó confirmado con la contundencia de la realidad, no es “la mejor para vivir” pero tampoco la peor. Aquí, en esta ciudad sin fundación que cambia todos los días su cara y crea rascacielos para hacerla más moderna, más parecida “a las ciudades modernas”, dicen desarrolladores inmobiliarios y gobiernos de turno, aquí también florecen poéticas profundas, historias comprometidas, canciones que miran lo que otros no ven con una concepción histórica que da cierto respiro y pone las cosas en su lugar aunque sea por los minutos que dura cada canción.

Hay frases en el disco que dicen mucho más que largos discursos: “Sé lo que es ser extraño en tu propio lugar, en tu ciudad… Yo sé lo que se siente al no poder amar más que a uno mismo”, canta el artista en “Gran Momento”; “Somos dueño de lo eterno”, dice en “Nosotros nada más”, sólo por citar al azar algunas canciones.

Pero no se trata solamente del decir sino del cómo, de la forma. En El Futuro, Jubany explora un fondo de recursos que va desde lo estético hasta, por supuesto, lo sonoro. En este disco, la banda que lo acompaña (integrada por Franco D’Ignoti, Daniel Sabransky y Ramiro González) se hace muy presente ofreciendo contundencia a partir de lo instrumental. Sonidos eléctricos, guitarras sonando en primer plano, potencia y distorsión se encuentran en algún punto con el pop en tanto formas musicales que hacen pegadizas las letras y los estribillos.

En un mismo disco conviven canciones de menos de dos minutos con otras de más de siete. Lo ecléctico y lo experimental, lo visual, la imagen en movimiento y hasta cierta influencia del surrealismo del Séptimo Arte se cuelan en las creaciones de este rosarino que se permite, incluso, coquetear con la música clásica, como muestra en “La hora temida”, un tema con impronta de canción de cuna en la que cuenta cómo, en la vida adulta, el temor reemplazó al placer.

Con un tono más arrogante –si se quiere– que en su disco anterior, en El Futuro el músico parece cerrar con la idea de que el camino para no perder la ilusión es ser “nosotros mismos”. Mientras que La Espera invitaba a una reflexión compartida, acá hay una búsqueda por imponer un lenguaje.

Discos y giras

Luego de haber lanzado una serie de singles en los que proyectó una enorme influencia desde su inconfundible estilo como compositor e intérprete, en 2014, Jubany editó su primer álbum, La Espera. Desde entonces, realizó dos breves giras (la primera en Montevideo, Córdoba y Buenos Aires, la segunda en Barcelona, París y Madrid), y presentó la película El milagro de alguna canción, Jubany en vivo en Rosario. A lo largo de su carrera, el músico desarrolló un estilo único de aproximación teatral al show de rock, sirviéndose de una voz y un carisma avasallantes. Participó en el ciclo Rosario, 50 años de rock en castellano y, en enero último, fue el primer artista en el mundo en ejecutar en vivo una suite de siete variaciones para piano y voz sobre Blackstar, el último disco de David Bowie, a días de su lanzamiento.