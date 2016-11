El defensor Ganón realizó su descargo en la Legislatura

El defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, inició ayer su exposición ante la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura que se encuentra estudiando el pedido de destitución del funcionario judicial presentado por el senador radical Lisandro Enrico. Ganón expuso ayer durante cinco horas ante diputados y senadores y continuará hoy a las 9 ya que los legisladores pidieron pasar a un cuarto intermedio.

Durante su defensa, Ganón replicó cada una de las denuncias públicas de Enrico y remarcó que el senador de la UCR no presentó formalmente una acusación en su contra. Además, planteó que el proceso de remoción para fiscales y defensores, aprobado en mayo por la Asamblea Legislativa, vulnera las garantías constitucionales más básicas. Como ejemplo, planteó que Enrico puede acusar y luego votar en el recinto.

El defensor provincial llegó a la Legislatura acompañado por militantes de derechos humanos, familiares de las víctimas a las que defendió durante su gestión y personal del Ministerio Público de la Defensa. Los integrantes de la comisión de Acuerdos sólo permitieron que ingresaran Ganón, su abogado Domingo Rondina y unos pocos colaboradores.

“Antes de iniciar la sesión en la comisión de Acuerdos –explicaron desde el Ministerio Público de la Defensa en un comunicado– los legisladores impidieron el paso al recinto a los miembros de organismos de derechos humanos y a las víctimas de violencia institucional, entre ellas a Madres de Plaza de Mayo, quienes pretendían oír los argumentos del defensor”.

Para Ganón, el proceso de remoción iniciado por Enrico y avalado por los legisladores del Frente Progresista y de Cambiemos es un “desaguisado horroroso”. De hecho, el primer argumento del defensor general de la provincia fue sobre la nulidad del proceso de destitución; para ello citó normativa internacional, como el fallo Chocrón de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual fue condenado el Estado venezolano.

Tras la primera etapa de la audiencia, que seguirá hoy, el titular del Ministerio Público de la Defensa relató que le preguntó al senador Enrico “si él y todos los legisladores que lo acompañan pagarán de sus bolsillos la indemnización que me correspondería en caso de que me destituyan”. Enrico le preguntó si lo estaba amenazando y Ganón le contestó: “Usted maneja extrañamente el concepto de amenaza, le pido que responda patrimonialmente ante esta maniobra con un nivel total de irresponsabilidad política y no que le haga pagar al pueblo santafesino su proceder irresponsable”.

Preocupación del Cels

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) mostró su preocupación ante el intento de remoción contra el defensor provincial. A través de los abogados Diego Ramón Morales y Paula Litvachky, el Cels envió una nota al presidente del Senado, Carlos Fascendini, para hacerle llegar la preocupación ante el nuevo intento (el tercero) de someter a remoción a Gabriel Ganón argumentando “mal desempeño”.

Para los abogados del Cels, los hechos objeto de la denuncia no configuran la causal de juicio político que se invoca, “mal desempeño”, dado que en ninguno de ellos el defensor provincial actuó contrariando sus obligaciones como defensor general de la provincia. “Ninguna de las causales invocadas se relaciona con un mal ejercicio de su trabajo como defensor”, añadieron.

Además, indicaron que algunos de los legisladores que ahora piden el inicio de un nuevo juicio político coinciden con el grupo de 17 senadores que presentó en mayo de 2014 un pedido de remoción contra Ganón, también por mal desempeño, incluyendo varios de los hechos denunciados en el pedido de este año, advirtiéndose rápidamente que esos legisladores se han pronunciado de manera previa al juicio, colocándose en el estado de ser “jueces y parte”.