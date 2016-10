Duendes-Old Resian, la final

Llegó el día más importante de la temporada en el Regional. Hoy se disputará la final del Torneo del Litoral. En el Barrio Las Delicias, Duendes será local ante Old Resian desde las 16.15 con arbitraje de Mauro Rivera.

La jornada comenzará a las 14, cuando jueguen por el tercer puesto Jockey Club ante Crai, encuentro en el que estará en juego un pasaje al Nacional de Clubes A en 2017.

Duendes buscará su séptima corona en forma consecutiva y la continuación de la dinastía verdinegra en el Regional, mientras que Old Resian intentará hacer historia y ganar su primer título.

Los capitanes de ambos equipos realizaron declaraciones en la previa de la gran definición del Litoral. Nazareno Valentini, de Old Resian expresó: “Los chicos tienen unos valores tremendos, basados en el sacrificio, la humildad y la unión. Eso fue lo que nos trajo hasta acá. La verdad es que, a principio de año, nunca me hubiera imaginado llegar a la final. Nosotros no tratamos de pensar en finales sino en qué tenemos que hacer para llegar hasta ahí”.

Mientras que Pedro Imhoff, por Duendes, dijo: “No nos conocemos jugando finales. Ellos tienen una forma de jugar a la que no estamos acostumbrados en instancias decisivas y va a ser muy difícil. Es un desafío nuevo. Hay que tratar de ver cómo vienen jugando los últimos partidos”.

Para tener en cuenta

La entrada general para presenciar los dos partidos costará 100 pesos y los menores de 14 años que concurran con camiseta de sus clubes ingresarán gratis.

En tanto, un comunicado de la URR expresa: “Cuando se individualice que un simpatizante de un club ingrese sin pagar la entrada, el valor de la misma será debitado al club al cual pertenece. Recordamos que está prohibido todo uso de pirotecnia (sólo humo de colores) dentro del predio de los partidos. En caso de violar esta disposición, el club infractor será penado por la URR con una multa económica de 5 mil pesos”.