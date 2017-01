Duelo de punteros: Atalaya visita a Gimnasia de Santa Fe

La Liga Provincial Copa Santa Fe se reanudará esta noche desde las 21.30 con los doce encuentros de su sexta fecha, ya en la parte final de la primera rueda de la etapa clasificatoria. Los elencos rosarinos buscarán triunfos que puedan ser clave en la búsqueda de los pasajes para los playoffs (cinco por zona y el mejor sexto).

Atalaya lidera la zona A y visitará hoy a Gimnasia de Santa Fe en un duelo de punteros que es de lo más atractivo de la jornada, mientras que por el mismo grupo El Tala deberá afrontar un duro desafío ante el vertiginoso Colón de San Justo. En el elenco rosarino se presentará el ala pívot Pablo Mécoli como refuerzo.

Por su parte, Temperley es uno de los animadores de la zona B en la que lidera con otros cuatro elencos y esta noche recibirá al también puntero Atlético Sastre. Lindo programa para la noche rosarina.

En el mismo grupo, Talleres de Villa Gobernador Gálvez intentará comenzar a escalar en la tabla, aunque le toca el duro desafío de Brown en San Vicente. Espera por la habilitación de Joaquín Cingolani.

Por último en la zona C, Sportsmen Unidos buscará la regularidad en condición de local cuando reciba a 9 de Julio de Rafaela.

También jugarán hoy Adeo de Cañada de Gómez vs. Atlético San Jorge, Atlético de Rafaela vs. San Lorenzo de Tostado (zona A), Colón de Santa Fe vs. Firmat Football, Sportivo Suardi vs. Atlético Ceres Unión (zona B), Unión de San Guillermo vs. Ceci de Gálvez, Racing de San Cristóbal vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe y Santa Paula de Gálvez vs. Sport Club Cañadense (zona C).