Docentes de Amsafé anuncian paros para el 6 y 7 de marzo

La asamblea provincial de Amsafé resolvió llevar al encuentro de la CTERA nacional una moción de 48 horas de paro, ante la decisión del gobierno de Mauricio Macri de no reabrir la paritaria nacional docente. La central gremial definirá en Buenos Aires un plan de lucha para la primera semana de marzo. En Santa Fe, no obstante, siguen las negociaciones paritarias: el gobierno provincial se reunirá este viernes con los gremios docentes (y este jueves con los estatales) para avanzar en la discusión por una recomposición salarial para 2017.

En la asamblea provincial de Amsafé, con la votación de 28.707 afiliados, el gremio resolvió plantear ante la CTERA un plan de lucha a nivel nacional en rechazo a la decisión del gobierno de Cambiemos de no convocar a paritarias y dejar las negociaciones a cargo de cada provincia, sin referencia ni piso nacional. Los maestros de Amsafé proponen un paro de 48 horas para el 6 y 7 de marzo, por lo cual –si resulta aprobada la propuesta– no empezaría el ciclo lectivo el 6 de marzo, tal como fija el calendario escolar.

La moción ganadora propone además una marcha nacional para el lunes 6 de marzo y la participación, el martes 7, en la movilización convocada por las dos CTA, la CGT y organizaciones sociales. Además, establece la participación activa en el Paro Internacional de Mujeres convocado para el miércoles 8. El mandato de la asamblea de Amsafé faculta a todas las entidades de base y delegaciones gremiales a desobligar a los docentes para sumarse a las convocatorias de las Multisectoriales de Mujeres.

La asamblea de Amsafé también repudió las amenazas contra el dirigente bonaerense Roberto Baradel y el espionaje político del que son víctimas la titular del gremio –y de la CTERA nacional– Sonia Alesso y el líder de la CTA Hugo Yasky, entre otros dirigentes: “Exigimos al gobierno nacional esclarecimiento de estos hechos”.

En la departamental Rosario, con el voto de más de 7.500 afiliados, se eligió por mayoría una huelga de 72 horas, pero luego a nivel provincial se definió que el paro sea de 48 horas.

En tanto, el gobierno santafesino salió ayer a diferenciarse de la Nación. La ministra de Educación, Claudia Balagué, confirmó que no se interrumpirá el diálogo con los docentes a pesar de las medidas de fuerza adelantadas por Amsafé: “Queremos diferenciarnos claramente del conflicto a nivel nacional, por eso vamos a seguir trabajando en las comisiones técnicas con todos los temas que tenemos pendientes, ya que el diálogo continúa y es permanente”.

En declaraciones a LT3, Balagué remarcó que el Frente Progresista “siempre garantizó paritarias abiertas, sin piso ni techo, tratando de respetar el derecho de los docentes al igual que su estabilidad laboral. Y esto es sumamente importante en un contexto donde se están dando muchos despidos, sobre todo en el ámbito privado”.

Movilización en Rosario

Este jueves será un día de movilización gremial en Rosario. Docentes, estatales y profesionales de la salud marcharán para reclamar “salarios y condiciones dignas de trabajo”, indicaron ayer desde la CTA.

“El gobernador quiso marcar la cancha diciendo que la inflación en Santa Fe fue del 32% cuando la mayoría de las estadísticas hablan de un 40 o 41% en lo que fue 2016. Esta definición no hace más que empezar a querer fundamentar que el año pasado los trabajadores en la provincia no tuvieron pérdidas en sus ingresos. Eso es una delimitación clara de que el gobierno no quiere discutir lo que consideramos inevitable, que es la recomposición salarial a partir de la pérdida que sufrimos el año pasado”, explicó el secretario general de la CTA y de Amsafé Rosario, Gustavo Teres.

Los trabajadores nucleados en Amsafé Rosario, ATE Rosario y Siprus se concentrarán en plaza 25 de Mayo para marchar hacia plaza San Martín.

También universitarios

Por su parte, los docentes de la Universidad Nacional de Rosario votarán el 1°, 2 y 3 de marzo la adhesión al paro del 6 y 7 de marzo.

Desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) señalaron que se ratificó de manera unánime en asamblea la propuesta de confluir con el paro nacional educativo del 6 y 7 de marzo, impulsado por CTERA, Sadop, UDA, Conadu Histórica y asociaciones de base de Conadu.

Un porcentaje “alejado”

El gobernador Miguel Lifschitz opinó que el 35% de aumento que plantearon los docentes “está alejado de la posibilidad de cualquier provincia”. El mandatario socialista dejó entrever que la propuesta será bastante menor y que, en caso de que la inflación se dispare y supere el aumento salarial, habrá “cláusula gatillo” para actualizar los montos.