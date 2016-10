Diez represores al banquillo por la causa Guerrieri III

Diez ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército comenzaron a ser juzgados ayer en los Tribunales Federales de Rosario por 47 crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar.

Se trata de la tercera parte de la causa Guerrieri contra represores del Batallón 121 del Ejército, que tuvo a su cargo cinco centros de detenciones clandestinos, entre ellos La Calamita y la Quinta de Funes.

En ese sentido, el militante de Hijos Juan Emilio Basso explicó a Télam que “de los 47 casos, hay muchos que son sobrevivientes y que ahora pueden dar cuenta de sus secuestros y torturas”.

Basso agregó: “También son testigos de otros casos, porque de esos 47 hay 25 desaparecidos”.

Entre otros delitos, en el proceso se investigarán los asesinatos y las desapariciones de Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand De Del Rosso, Carlos Rodolfo Juan Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Ángela Carolina Negro, Marta María Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Rubén Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Víctor Traverso, Guillermo White, Fernando Feliz Agüero, Rubén Daniel Flores, Edgar Tulio Valenzuela –cuya desaparición ocurrió tiempo después de los hechos juzgados– y Jorge Luis Ruffa, cuyos restos ya fueron identificados.

En la previa, los integrantes del espacio Juicio y Castigo denunciaron que “el modelo económico de ajuste, despidos y entrega actual es el mismo que el instaurado por Videla y Martínez de Hoz”, y recordaron que “mientras Milagro Sala está detenida, los instigadores y beneficiarios de la dictadura como Blaquier, Magnetto o Mitre siguen libres y colocan sus Ceos en el gobierno”.

Los acusados son los militares (RE) Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza y los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach (quien además fue comisario de la Policía provincial).

El juicio es dirigido por un tribunal integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría.

En tanto, la acusación está a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a cargo de Adolfo Villatte.

Los querellantes son la diputada provincial Alicia Gutiérrez; su hijo, el concejal de Rosario Eduardo Toniolli; Fernando Dussex; Sebastián Álvarez; Sabrina Gullino Valenzuela Negro; Pablo Del Rosso; Ignacio Laluf y María Rosa White.

A su vez, los querellantes son representados por Nadia Schujman, Matías Gomez, Sofía Barros Fosin y Franco Porporato –integrantes del equipo jurídico de la organización Hijos–, Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano serán los abogados por la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Muerte en Sudáfrica

El ex jefe del Servicio de Inteligencia Naval durante la última dictadura, Jorge Vildoza, quien actuó en la ex Esma, falleció ayer en Sudáfrica mientras se encontraba prófugo de la Justicia argentina. La información de la muerte del represor fue suministrada al juez Sergio Torres por el departamento de Interpol de la Policía Federal. Era buscado para llevarlo a juicio en la megacausa que investiga los tormentos y desapariciones ocurridos en la ex Esma. Durante los primeros años de la dictadura, Vildoza fue el jefe de los grupos de tareas de ese centro clandestino de detención.