Descendió Náutico y Puerto mantuvo chances

Con Talleres como número uno asegurado y la grilla de playoffs encaminada sobre todo en los puestos de arriba, la Superliga local tendrá un final apasionante en la permanencia.

Es que la derrota de El Tala y el triunfo de Puerto San Martín lo ponen en igualdad de puntos y se enfrentarán en la última fecha en calle Cochabamba el próximo domingo. El que gane permanecerá en la elite. En tanto, el que pierda acompañará a Náutico a la A2. El equipo de La Ribera cayó ante Caova y como El Tala y Puerto se enfrenta no hay posibilidad de triple empate.

Por la fecha 17 Puerto doblegó al líder Talleres por 90 a 74 con 20 puntos de Ignacio Fernández y 18 de Facundo Dayer, mientras que en el perdedor hizo 16 Agustín Chiana.

Mientras, Los Rosarinos Estudiantil se impuso a El Tala por 84 a 77 con 29 de Horacio Fascia y 21 de Mariano Allegranza. En el perdedor anotó 24 Augusto Capra y 25 Joaquín Ríos.

Sportsmen logró la permanencia y se aseguró playoffs al vencer como visitante a Temperley por 86 a 82 con 18 puntos de Gabriel Hospital y 14 de Ignacio Belli, mientras que en el Negro hizo 23 Cristian Yanevich.

Caova, además, logró el obletivo de seguir en la elite en detrimento de Náutico, al que venció 94 a 74.

El duelo entre Echesortu y Atalaya se suspendió por dificultades en el tendido de iluminación del estadio y se jugará esta noche noche junto con la fecha de primera C en la que Maciel y Timbúes pelean todavía por el ascenso.

Por su parte, el miércoles se completará el postergado entre Estudiantil y Atalaya, para que la tabla quede al día.

Los ocho primeros de la tabla jugarán playoffs al mejor de tres partidos respetando el orden de la clasificación (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5) y los ganadores jugarán el cuadrangular final por el título de la máxima categoría local. Los dos últimos ocupan la plaza de descenso a A2, al menos hasta que la Rosarina anuncie el formato del próximo torneo y se pueda vislumbrar si tendrán al menos una posibilidad de luchar por quedarse.