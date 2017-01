“Decir que el aeropuerto es de cuarta es claramente un error”

La polémica que se desató por las duras declaraciones del titular de la Asociación Rosarina de Agencias de Viaje (Arav), Lisandro Cristiá –dijo que el aeropuerto local “es de cuarta”–, tuvo un nuevo capítulo ayer. El secretario de Turismo local, Héctor De Benedictis calificó la apreciación como un exabrupto. “Fueron un error”, agregó en diálogo con El Ciudadano, el funcionario. Raúl Garo, el presidente del directorio de la terminal de Fisherton, había vinculado los dichos de Cristía con intereses que buscan la privatización de la estación aérea. También dijo que el aeropuerto no cerrará en marzo por reformas, lo que era una de las preocupaciones de la Arav.

Estar para criticar

“La intendenta (Mónica Fein) y el gobernador (Miguel Lifschitz) están trabajando mucho para la terminal. Siguen muy atentos a todo lo que pasa allí”, señaló el secretario de turismo local. El funcionario recordó que en la última reunión de la comisión asesora se estuvo repasando el plan de obras previsto para este año aunque no contó con la presencia de ningún representante de Arav. Esto, según De Benedictis, no es menor. “Garo nos informó que al final el aeropuerto no se va a cerrar en marzo y abril como estaba previsto para las reformas que se vienen. Esta era una preocupación muy grande de las agencias de viaje. Sin embargo se ha podido solucionar”, explicó.

“Es cierto que se va a tener que pegar un golpe de timón pensando en la ciudad y tendiendo a un nuevo paradigma en la aeronavegación. Pero el gobernador está trabajando para tomar las decisiones que haya que tomar. Se está asesorando y tal vez haya algunas incorporaciones técnicas”, admitió De Benedictis.

De cola

La polémica estalló el lunes con la salida de la Arav de la comisión que asesora a las autoridades del Aeropuerto Islas Malvinas en Fisherton. Argumentaron estar en completo desacuerdo con la gestión de la terminal en manos del gobierno santafesino y que es una de las pocas que quedan en el país administrada por el Estado.

“La principal terminal aeroportuaria de una provincia tan importante, en el actual escenario nacional e internacional, demanda otro tipo de sistema de administración”, explicaron en una carta. Cristiá agregó que hace mucho tiempo que la entidad venía expresando internamente los problemas. Apuntó directamente al poder político con una frase que trajo fuerte repercusión: “Rosario y la provincia tienen el mismo signo partidario desde hace muchos años. Por esa razón, la ciudad no ha pegado el grito respecto del aeropuerto de cuarta que tenemos. No nos podemos conformar con esto”.

Cristiá admitió que uno de los caminos para “revitalizar” la estación de Fisherton sería concesionarlo a un privado y hacer así “lo mismo que los grandes aeropuertos en Argentina”. Garo contestó: “Hay algunas opiniones que apuntan a desgatar la actual gestión en función de intereses que tienen que ver con una futura privatización del aeropuerto”.

Garo destacó logros de la gestión: la recuperación de los vuelos de Lan Perú y de Copa Airlines y los 515 mil pasajeros que volaron directamente desde Rosario en 2016, un 35 por ciento arriba de 2015 y 115 por ciento más desde 2014.

Privado o público

Desde hace 19 años (en tiempos de la gestión del justicialista Jorge Obeid) la aerostación local es administrada por el Estado santafesino, que decidió mantenerse al margen de la privatización de 33 aeropuertos que impulsó el gobierno nacional en la década del 90 bajo el mandato de Carlos Menem.

Por entonces, se concesionaron las más importantes terminales, como Aeroparque, Ezeiza, Córdoba y Mendoza, entre otras. Todas terminaron en manos del holding Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian.