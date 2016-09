Coudet: “Hubo errores pero corregibles; en líneas generales venimos bien”

A hora de enfrentar a Vélez, el entrenador de Central dio una extensa conferencia de prensa tras la práctica de ayer en el predio de Arroyo Seco. Eduardo Coudet habló del juego que se viene en Liniers, pero principalmente hizo un análisis del momento futbolístico del equipo en el arranque de la competencia. Al Chacho se lo vio de buen humor y evitó confirmar el once para mañana, aunque dijo que al mediodía de hoy lo definirá. Lo que sí dejó en claro es que no tendrá en cuenta a Teófilo Gutiérrez para el juego en el Amalfitani.

“Es un juego de contagio que más allá del resultado hay sensaciones. Y la sensación que quedó fue que no me gustó. Fueron errores que se podían solucionar. Que no son incorregibles. Pero en líneas generales venimos bien. Por ahí tenemos que mejorar el hecho de que generamos mucho en ofensiva de pelota parada y no le hemos sacado provecho”. Así, el entrenador hizo una radiografía de su equipo tras el inicio del semestre.

Y a la hora de analizar al conjunto de Christian Bassedas, Coudet comentó: “Es un rival duro que está necesitado porque no pudo ganar en la primera fecha y tuvo la eliminación de la Copa Argentina. Vamos a enfrentar a un gran equipo, a un rival duro. Pero dependerá de lo que podamos hacer nosotros”.

—¿No querés confirmar el equipo para ocultarle hasta último momento la formación al rival?

—No, lo vamos a definir mañana (por hoy). No es misterio. Al mediodía ya lo voy a tener y ustedes (por la prensa) se van a enterar al toque.

—¿Cómo llegan?

—Bien, con cosas para corregir pero bien. Sabemos que un ideal es lo que pudimos dar el primer tiempo ante Defensa y Justicia. Soy el mayor responsable de la parte futbolística. Lo que fallamos en ese partido y el que jugamos por la Copa Argentina son errores corregibles. Entonces todo lo demás es tratar de mantener lo bueno que hacemos.

—¿A Teófilo Gutiérrez lo contás para ir a Liniers?

—A Teo no lo tenemos en cuenta para jugar. Sí la idea de él es viajar a Buenos Aires para estar con el grupo. Yo quiero que siga recuperándose de la lesión, que viene muy bien.

Ratificó lo del jueves

El plantel auriazul trabajó ayer por la mañana, a puerta cerrada, en el predio de Arroyo Seco. Allí el cuerpo técnico dirigió un trabajo táctico y el DT paró el equipo que mañana enfrentará a Vélez. Según pudo averiguar este diario, el once que puso ayer en cancha fue el mismo que se alistó en la práctica de fútbol.

En consecuencia, el Chacho ubicó ayer en cancha a Sosa; Salazar, Burgos, Torsiglieri, Villagra; Montoya, Musto, Fernández; Lo Celso; Herrera y Ruben. De ser este el equipo para mañana, habrá dos cambios con respecto al primer juego: Salazar y Herrera en lugar de Ferrari y Teo.

El plantel volverá a entrenar hoy en horario matutino y por la tarde los convocados por el entrenador viajarán rumbo a Capital Federal a la espera del encuentro de mañana ante Vélez, a partir de las 16 en el Amalfinani con el arbitraje de Fernando Echenique.

Coudet dice de…

Javier Pinola. “Estoy muy contento porque esta semana empezó a correr. Y ya cuando empezás a correr ya cambian las cosas y sentís que le estás apuntando los plazos para volver. No vamos a apurar plazos y no los ponemos. Hasta que no esté diez puntos no lo vamos a utilizar”.

¿El Ruso por la Copa? “Si veo que el nivel de los dos arqueros es parejo, quiero que se ganen el puesto atajando. Así hice en las pasadas ediciones de la Copa. Pero no lo tengo definido aún”.

Definición de jugar bien. “Es cuándo vos te vas y decís: ‘jugó bien Central’. Por ejemplo el último partido fue combativo y no nos adaptamos rápidamente a ese juego. Me gusta cuando el equipo puede tener la mayor parte del partido la pelota, ser dinámico, ser agresivo. Son las bases que venimos trabajando desde hace un tiempo”.

Patronato y luego a Salta. “Hubiese preferido un día más (NdR: con Morón va el martes 20), pero como siempre digo no tenemos mucha suerte con las fechas y los horarios”.

¿Lo Celso hasta junio? “No sé cuál es la situación contractual con el PSG, pero no creo que dependa de nosotros. No es algo que podamos manejar. Pero todos queremos que se quede hasta junio”.

¡El suizo Gissi cerca de ser refuerzo!

Nadie lo tenía. La noticia se conoció ayer bien temprano, luego de que la prensa especializada en la cobertura de AFA diera a conocer los clubes que solicitaron permiso para extender negociaciones con posibles refuerzos. Y allí apareció el Canalla quien negocia con el defensor Dylan Gissi, de 25 años, cuyo pase pertenece a Montpellier de Francia.

“Está avanzado pero no cerrado”, le confiaron a este medio anoche desde la sede de calle Mitre.

Gissi, jugador de Montpellier pero que el último semestre jugó en la filial del club, en el ascenso de Francia, llegaría a préstamo por un año con opción de compra.

Ayer la dirigencia canalla recibió el okey de AFA para extender por unos días más la negociación. Así, el Canalla tiene tiempo hasta el lunes a la noche para cerrar al lungo defensor de 1,93 y todo indica que la sorpresiva negociación por quien defendió -además del club francés, la camiseta de Estudiantes de La Plata, Olimpo de Bahía Blanca y la selección de Suiza-, llegará a buen puerto en los próximos días.

