Comenzó la campaña #RosarioAbanderada

La Fundación Rosario convoca a los rosarinos a embanderar la ciudad durante todo junio, mes de la bandera. El objetivo es colocar la bandera en ámbitos de visibilidad pública como puertas de viviendas, balcones, comercios, bicicletas, llevando la escarapela en el pecho y compartir además estos momentos a través de las redes sociales de Fundación Rosario. La campaña #RosarioAbanderada revaloriza nuestra bandera, símbolo patrio y de unión nacional, y su entrañable vínculo con la ciudad que la vio nacer, Rosario. Belgrano eligió la ciudad para enarbolarla por primera e intentamos revitalizar el orgullo que nos da ser rosarinos, nativos o por elección. Si bien Fundación Rosario lidera esta campaña, es importante destacar la adhesión de múltiples sectores que por primera vez se unen para lograr ser la ciudad que más le rinde homenaje a la bandera: miembros de Fundación Rosario, medios de comunicación, cámaras y centros comerciales, Monumento a la Bandera, las escuelas de la ciudad a través del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, entre otros.

