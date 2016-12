CFK, sobre la denuncia en su contra: “La cuestión es que no vuelva «el populismo»”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó este viernes la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por presuntos delitos en la firma del memorándum de entendimiento con Irán, judicialización en su contra que le achacó a una “coalición judicial-política-mediática alineada con la derecha norteamericana e israelí”. Además, denunció que “la cuestión es que no vuelva «el populismo»”.

Replicando una nota publicada en el matutino Pagina/12 bajo la firma de Raúl Kollman, la ex mandataria señaló que “el problema no es si abren o no abren la desprolija y apurada denuncia de Alberto Nisman” por el presunto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA, ya que “no es eso lo que le interesa a la coalición judicial-política-mediática alineada con la derecha norteamericana-israelí”.

“Lo que les interesa es asegurarse de que no vuelvan gobiernos que tengan la idea de redistribución de la riqueza. En el idioma de ellos, la cuestión es que no vuelva «el populismo»”, indicó CFK en una serie de mensajes publicados a través de las redes sociales.

Desde Río Gallegos, la ex presidenta insistió en que “todo consiste en criminalizar a los dirigentes, reduciendo su actuación al Código Penal, como sea”.

Algunas horas antes, este jueves por la noche, CFK había recurrido al mismo medio para responder con una ironía a la orden judicial de reabrir la denuncia del fiscal Nisman en su contra en el marco de la causa AMIA y señaló que “lo único” que restaba era que la acusaran por el asesinato del presidente estadounidense John Kennedy en 1963.

“Ahora me acusan de encubrir el atentado de la AMIA ocurrido hace… ¡22 años y medio! Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy”, señaló.

Por decisión de los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, CFK será investigada por poner en marcha un presunto plan criminal para que la Argentina deje de perseguir a los iraníes sospechosos de volar la AMIA, a cambio de obtener petróleo de Irán y otros beneficios económicos, como lo denunció Alberto Nisman cuatro días antes de morir y en el contexto de la firma del Memorándum de Entendimiento con ese país islámico.

La presentación del malogrado fiscal ya había sido rechazada en dos ocasiones por inexistencia de delito por el juez federal Daniel Rafecas y por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, quienes ahora fueron apartados de la causa por haber cerrado la presentación de manera “prematura”, “arbitraria” y “parcial”.

La Daia quiere saber si hubo “colaboración”

El presidente de la Daia, Ariel Cohen Sabban, destacó el viernes la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman contra CFK y consideró que se tiene que saber “si hubo colaboración para que reine la impunidad”. “A partir de la resolución que han tomado por unanimidad los magistrados, existe un nuevo aire, un nuevo soplo de aire puro, un aire que estaba muy viciado y politizado”, sostuvo el presidente de la Daia. En declaraciones a radio Continental, Cohen Sabban sostuvo que la entidad judía “dio una batalla judicial” para que se reabra la denuncia de Nisman y estaba dispuesta a “llegar a las últimas consecuencias” para saber “si en la República Argentina hubo un complot organizado para colaborar en la impunidad del atentado”.

El sorteo determinó que el juez Lijo estará al frente de la causa

El juez federal Ariel Lijo estará a cargo de la investigación en la causa que recientemente fuera abierta por la Cámara Federal de Casación Penal en la que el ex fiscal Alberto Nisman denuncia a la ex presidenta CFK.

Tras el fallo de Casación, la Cámara Federal porteña realizó el sorteo en el que se determinó que el juez Lijo quedara a cargo de la causa en la que también se investiga al ex canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, al dirigente Luis D’Elía, y al líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, entre otros.

Luego de una larga pulseada judicial y política, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso anteayer la reapertura de la causa por la denuncia que presentó el fiscal fallecido Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios. El tribunal dispuso además apartar de la investigación al juez federal de primera instancia Daniel Rafecas y a los camaristas federales Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros.

Al respecto, el presidente Mauricio Macri señaló ayer: “Me cayó bien la noticia de la reapertura de la investigación de Nisman contra Cristina, ha sido un gran paso”. Y agregó: “Todos sabíamos que la causa de Nisman se había cerrado de forma arbitraria. Su denuncia era muy grave”.