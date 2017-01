Boccia, el rosarino que más sobresalió

En la acción del sábado en la Liga Nacional A, Libertad de Sunchales derrotó a Hispano Americano en Río Gallegos por 94 a 80. En el ganador no ingresó el rosarino Nicolás Giraudo y en el perdedor apenas jugó 10 segundos Matías Bernardini.

En tanto, Adrián Boccia se destacó en el triunfo de Olímpico de La Banda sobre Ferro por 89 a 69. El perimetral rosarino terminó su faena con 19 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias.

En el otro duelo de la noche, Obras Sanitarias se impuso a Estudiantes de Concordia por 80 a 71.

Por otra parte, Libertad de Sunchales intentará hoy prolongar su racha positiva cuando enfrente como visitante al irregular Obras Basket. El encuentro se desarrollará en el Templo del Rock de Núñez, desde las 20, con el binomio Fabricio Vito-Oscar Brítez como árbitros.

Mientras, Quimsa de Santiago del Estero, que lleva tres caídas en fila, buscará recuperarse ante el escolta de la Conferencia Sur, Ferro. El encuentro se disputará a partir de las 22 en el estadio Ciudad de la capital provincial, con la dupla Juan Fernández-Leandro Lezcano como jueces.

El conjunto de Néstor García no pudo sucesivamente con Quilmes (78-83) y Peñarol (77-80), ambos en Mar del Plata. Ni tampoco en Bahía Blanca ante Bahía Basket (76-80) el jueves pasado.

¿Ferro? Inició el sábado la gira por Santiago del Estero, siendo vapuleado por Olímpico, en La Banda, por 89-69.

TNA

Hindú de Resistencia sigue como líder exclusivo de la Conferencia Norte del TNA tras ganarle a San Isidro de San Francisco como visitante por 75 a 58 con 6 puntos y 6 rebotes del alero rosarino Pablo Fernández. Mientras, Huracán de Trelew derrotó a Petrolero de Plaza Huincul por 78 a 45 con 2 puntos del pibe Lautaro Dadamo, oriundo de Timbúes y ex Puerto San Martín.

Liga de las Américas

La Unión de Formosa derrotó a Correcaminos de Panamá por 84 a 77 con 6 puntos y 2 asistencias del rosarino Jeremías Sandrini y en la trasnoche de ayer el elenco argentino buscaba en México ante el local Soles su pasaporte la próxima etapa de la Liga de las Américas. En tanto, Aguada de Uruguay le ganó a Soles de Mexicali por 115 a 108 en tiempo extra.

Pruebas en Sportivo América

Hoy desde las 18, Sportivo América realizará entrenamiento abierto con prueba de jugadores Sub 19 para sumar a su plantel. Buena oportunidad para acercarse al Verde de calle Tucumán al 2100.

Ben Hur

Andrés Malajovich conducirá la primera, Sub 17 y Sub 19 de Ben Hur, con la colaboración de Francisco Canevari. Sub 13 y Sub 15 serán dirigidas por Bruno Morinigo. El lunes 30 de este mes comenzará la pretemporada, pero desde hoy habrá semana abierta de prácticas gratuitas con los entrenadores del club e invitados, como Nicolás Botti, Francisco Dei Cas, Germán Andersen y Mariano Junco. Será lunes, miércoles y viernes desde las 19. Para la primera división se sumó el jugador Bernardo Marcó. Para informes: 155050911.

Atlantic Sportsmen

El club Atlantic Sportsmen informa que a partir de hoy comienzan los entrenamientos de sus divisiones inferiores: U15 y U17 a las 18; U13 y U19 a las 19. Días lunes, miércoles y viernes. Esperan a todos los que quieran participar. Para más información comunicarse al 155058874 – 153929497.