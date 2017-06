Artistas locales e internacionales: mirá los próximos cinco shows en el City Center Rosario

Para todos los gustos. El City Center Rosario presenta cinco shows con artistas locales e internacionales de primer nivel. Mirá las fechas.

UMMAGUMMA tributo a Pink Floyd presenta, el 9 de junio a las 21, en City Center Rosario su nueva gira Celestial Voices con la presencia de Durga & Lorelei McBroom, las 2 vocalistas originales de Pink Floyd.

UMMAGUMMA se caracteriza por interpretar en sus shows temas que recorren toda la historia de Pink Floyd, desde los años 60 hasta los 90, respetando fielmente el trabajo realizado por este afamado grupo inglés tanto en estudio como en sus presentaciones en vivo. Además, los espectáculos son siempre acompañados por un gran despliegue visual, generando un show multimedia de primer nivel.

Con entradas agotadas, La Oreja de Van Gogh regresa a Rosario el 23 de junio.

La banda española vuelve a nuestro país con El Planeta Imaginario, su más reciente producción discográfica, presentándose nuevamente en City Center Rosario, donde además festejarán con sus seguidores 20 años de carrera.

Una vez más LOVG se prepara para dar riendas sueltas a una mega gira internacional que tiene como fin presentar en vivo su más reciente producción discográfica, sin olvidar los grandes éxitos y las canciones que la llevaron a liderar las listas de ventas y de ranking radiales en toda Argentina.

En esta gira, regresan a los temas sociales con letras más comprometidas pero también siguen cantándole al amor y al desamor.

Luis Fonsi, el creador del hit mundial del momento Despacito y una de las voces de Latinoamérica más importantes, confirma su gira en Argentina.

La gira Love + Dance World Tour llega, el sábado 26 de agosto a las 22, al Centro de Convenciones de City Center Rosario.

La canción Despacito continúa sumando logros sin precedentes y rompe un nuevo récord al convertirse en el video en español que más rápidamente alcanzó mil millones de visitas en VEVO/YouTube, tras solo 35 días de su estreno, y además, el tercero en alcanzar dicha cifra, después de “Gentleman” de Psy y “Hello” de Adele.

Cacho Castaña regresa a City Center Rosario el 22 de septiembre para presentar su nuevo espectáculo Tango y Chamuyo, con la participación especial del actor Matías Santoianni.

Luego de su prolongada enfermedad, reapareció en público en marzo del año pasado, presentando su libro autobiográfico Vida de Artista en el Teatro Maipo de Capital Federal. Posteriormente, volvió a cantar con su banda en este mítico teatro, agotando todas las localidades. Cuatro meses después de su casamiento con Marina Rosenthal, ofreció un gran show en el Teatro Colón acompañado por la orquesta sinfónica Nacional y grandes artistas. En enero de este año, actuó con un éxito total en el Hotel Casino Conrad de Punta del Este y finalizó su ciclo en Mar del Plata en el teatro Radio City, donde actuó dos noches y le valió ser el ganador del Estrella de Mar.

Dios Salve a la Reina regresa a Rosario el 25 de noviembre, para rendirle tributo a Freddie Mercury a 26 años de su desaparición física.

La banda tributo a Queen número uno del mundo presenta su nuevo espectáculo Don´t stop me now que llevará a más de 25 países y por primera vez a los festivales más prestigiosos junto a artistas como Europe, The Cult y Aerosmith.

La banda celebra la creación de un nuevo concepto en espectáculos, esta vez orientado para los espacios masivos, donde propone una recorrida sin respiro por la carrera de Queen, desde 1973 a 1995, con temas para emocionarse sin pausa.

Su nueva gira mundial destaca nuevos territorios como Alemania, además de festivales para 50.000 personas donde compartirán escenarios con los mayores artistas de todos los tiempos.