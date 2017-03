Amenazas en juicio oral a represores

“Cuídense ustedes tres, que las cosas están cambiando”. Así amenazó la hija de Eduardo “Curro” Ramos a los jueces que llevan adelante el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro de detención ilegal “La Casita” en la ciudad de Santa Fe. Ramos está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe junto con otros cuatro acusados por delitos imprescriptibles cometidos durante la dictadura militar. El juicio se lleva adelante desde este jueves por la mañana en la capital provincial.

A los gritos, desde el público, en el que había tanto familiares de víctimas como amigos y defensores de los militares juzgados, una de las hijas de “Curro” Ramos se despachó con una serie de amenazas a los magistrados a cargo de la causa. “Cuídense ustedes tres, que las cosas están cambiando”, gritó, en referencia al tribunal compuesto por los jueces Omar Digerónimo, Ricardo Vásquez y la jueza Beatriz Caballero de Barabani.

En diálogo con El Ciudadano, Juane Basso, director del semanario El Eslabón e hijo de Emilio Osvaldo Feresin, una de las víctimas por las cuales se juzga a los imputados, contó el clima que se vivió en la audiencia, la cual constó de tres testimoniales. Uno de los testigos propuestos por la defensa, el ex militar devenido escritor José D’Angelo, se presentó como “amigo de Ramos”. Realizó un descargo apologético de la represión y criticó el advenimiento de los juicios por lesa humanidad que comenzó en la última década. Y tampoco perdió oportunidad de promocionar su libro “Mentirás tus muertos. Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos”. En ese marco, ante el llamado de atención de la jueza Beatriz Caballero de Barabani, que le pidió que vaya al punto, “Curro” Ramos arremetió contra el tribunal, cuestionándole su independencia. Por la escaramuza, el represor fue retirado de la sala, tras lo cual su hija le espetó a los jueces: “Ya van a estar del otro lado, como está Brusa”, por el ex juez represor Víctor Hermes Brusa, hoy condenado a 21 años de prisión. Las siguientes testimoniales, a cargo del periodista Juan Carlos Tizziani y el abogado Jorge “Coco” Pedrazza, fueron reconstrucciones del sistemático plan de represión desplegado en Santa Fe, refirió Basso.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe lleva adelante el juicio contra el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del área de defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; contra el ex comisario de la seccional 4ª, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la Policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo; la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi; y el entonces secretario del Juzgado Federal de Santa Fe –y luego juez– Víctor Brusa, por delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención “La Casita”, en las afueras de la capital provincial.

Entre las víctimas se encuentra el responsable zonal para Santa Fe y Paraná de la agrupación Montoneros, Emilio Osvaldo Feresin, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, un mes después por las torturas padecidas durante su cautiverio en “La Casita”. Además se juzgan las detenciones y tormentos contra otras 12 personas.