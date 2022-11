Zulma Lobato, en otro mal momento económico, quiere grabar un tema con L-Gante

La mediática, conocida hace algunos años a través de la pantalla de Crónica TV y con una carrera que siempre parece estar en el comienzo, quiere que el referente de la Cumbia 420 versione con ella su canción “Hasta Tinelli y el Maipo no paro”

Surgida de una cantera de mediáticos que hace poco más de una década irrumpió en la pantalla de Crónica TV, Zulma Lobato, que ha tenido que transitar todo tipo de recorridos en los medios que, en su mayoría, la tomaron siempre con una “rareza” por su particular forma de expresarse y por su confeso deseo de poder salir de la calle, tener una casa y un trabajo, reapareció en esa misma señal que la vio nancer e hizo un pedido expreso.

Nuevamente víctima de un mal momento económico, Zulma quiere grabar con L-Gante, el referente de la Cumbia 420, una versión en ese tempo de su canción “Hasta Tinelli y el Maipo no paro”, con la que sumó puntos a su popularidad hace ya algunos años.

“Quiero hacer la canción «Hasta Tinelli y el Maipo no paro» en ritmo 420. Él es muy famoso y sé que me iría para arriba”, dijo Lobato en diálogo con el periodista César Notaro de Crónica. Al parecer, su objetivo es relanzar su carrera musical y cree que el referente de la cumbia atravesada por el trap es la persona indicada para ayudarla con esta situación.

“Estoy abierta a cualquier propuesta suya. Es muy conocido y gana muy bien, le pagan millones”, especuló Zulma. Además de “Yo soy Zulma”, la mediática también supo registrar momentos virales como “Zulma de Tinelli” y “No te lo voy a permitir”. También hizo su propia versión de “Resistiré”, lo cual le permitió diversas invitaciones a programas de la televisión y además presentaciones en bares y boliches.

El año pasado, la mediática contó en la televisión el duro presente que estaba atravesando: sin trabajo, planificada emigrar con destino a España, con la posibilidad de reencauzar allí su carrera artística. Pero días más tarde dijo que le había surgido una oportunidad laboral en Mar del Plata. Así fue que realizó una función en un bar, según reveló su representante Lautaro Reyes en su cuenta de Instagram.

“Hola chicos, soy Zulma Lobato. Los espero el jueves a la noche que voy a hacer un show. Voy a cantar y a hacer monólogos. Los espero para que se diviertan y pasen una noche divina”, fue la invitación por parte de Lobato en aquel momento.

La cuenta de Instagram del pub también difundió la participación de la mediática y revelaron que se tratará de “una entrevista íntima e interactiva a Zulma Lobato”. “Como va a ser una noche especial se cobrará derecho a espectáculo de 200 pesos, algo simbólico para nuestra estrella invitada”, explicaron.

En julio del año pasado, Zulma le dio una entrevista al programa <Crónicas 2021< y en esa aparición contó que estaba desocupada, que ya no contaba con oportunidades laborales dentro del espectáculo argentino y expresó sus deseos de probar suerte en España. “Desde los 13 años salí a trabajar, en empresas de limpieza, verdulerías, negocios de ropa para hombres. Éramos cinco hermanos, muy pobres y los cinco ayudábamos a mamá. Un día decidí travestirme y mi familia no lo tomó bien”, dijo Zulma, reseñando parte de su vida.

“En 2008 me hice las lolas con un cirujano, el único que me cobró en pesos. Una amiga me salió de garante, fui al banco, saqué el préstamo y estuve un año pagándolo”, reveló la mediática.

“Como hombre no llegaba a la gente, con esta transformación mi vida cambió. Antes trabajaba de extra y no me conocía nadie, ahora soy una figura”, dijo Lobato oportunamente sobre una carrera en los medios que tuvo sus altibajos.